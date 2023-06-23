В Москве задержан педофил, напавший на школьницу в ТЦ

Правоохранительные органы в Москве задержали местного жителя, который приставал к школьнице в одном из торговых центров, сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на Московское следственное управление Следственного комитета.