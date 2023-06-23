В Москве задержан педофил, напавший на школьницу в ТЦ

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Инцидент произошел в среду в юго-восточной части города, по предварительным данным. 29-летний москвич непристойно домогался до школьницы. Сразу после происшествия 15-летняя девочка сообщила своей семье о случившемся, пишет Общественная служба новостей.
Родители пострадавшей обратились в полицию, чтобы сообщить о произошедшем. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении этого россиянина.