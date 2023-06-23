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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

В Москве задержан педофил, напавший на школьницу в ТЦ

23 июня 2023, 13:16
Правоохранительные органы в Москве задержали местного жителя, который приставал к школьнице в одном из торговых центров, сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на Московское следственное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел в среду в юго-восточной части города, по предварительным данным. 29-летний москвич непристойно домогался до школьницы. Сразу после происшествия 15-летняя девочка сообщила своей семье о случившемся, пишет Общественная служба новостей.

Родители пострадавшей обратились в полицию, чтобы сообщить о произошедшем. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении этого россиянина.

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