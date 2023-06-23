Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Москве начальник конструкторского бюро покончил с собой на рабочем месте

23 июня 2023, 13:21
Трагический случай произошел в российской столице, где начальник конструкторского бюро «Аэроэлектромаш» 27 летнего возраста совершил самоубийство на своем рабочем месте. Информация об этом появилась в Телеграм-канале Baza.

Согласно сообщению, тело москвича было обнаружено вчера с запиской рядом. Предварительно, в записке россиянин извинялся перед своей семьей, пишет Общественная служба новостей.

Друзья погибшего молодого человека отметили, что он часто страдал от депрессии. Известно также, что он посещал психиатра несколько недель. Однако публикация подчеркивает, что терапия не дала ожидаемых результатов, что приводило его к постоянным жалобам на плохое самочувствие.

Подпишитесь
Омской «Тепловой компании» пригрозили банкротством прямо во время реорганизации
Сегодня, 08:59
«Он не в тренде, он в истории». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова
Сегодня, 06:17
Хотел починить компьютер. Омского подростка убило током в собственной квартире
Сегодня, 09:53
В Ленинском округе Омска из-за незаконной свалки в землю попали нефтепродукты
Сегодня, 09:24
В подвале омской инфекционной больницы хотят оборудовать бомбоубежище
Сегодня, 07:06
Чаще болеют дети. В Омской области выросло число заболевших корью
Сегодня, 06:22