В Москве начальник конструкторского бюро покончил с собой на рабочем месте

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Согласно сообщению, тело москвича было обнаружено вчера с запиской рядом. Предварительно, в записке россиянин извинялся перед своей семьей, пишет Общественная служба новостей.
Друзья погибшего молодого человека отметили, что он часто страдал от депрессии. Известно также, что он посещал психиатра несколько недель. Однако публикация подчеркивает, что терапия не дала ожидаемых результатов, что приводило его к постоянным жалобам на плохое самочувствие.