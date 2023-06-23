В Москве начальник конструкторского бюро покончил с собой на рабочем месте

Друзья погибшего молодого человека отметили, что он часто страдал от депрессии. Известно также, что он посещал психиатра несколько недель. Однако публикация подчеркивает, что терапия не дала ожидаемых результатов, что приводило его к постоянным жалобам на плохое самочувствие.