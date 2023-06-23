В Ленинском округе Омска из-за незаконной свалки в землю попали нефтепродукты

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Недалеко от мусорного полигона в Ленинском округе была обнаружена стихийная свалка. В конце апреля о ней сотрудникам регионального Россельхознадзора сообщил неравнодушный омич. Результаты исследований почвы оказались не самыми оптимистичными.
Эксперты выявили в собранных образцах превышение массовой доли нефтепродуктов в 2,5 раза. Представители Россельхознадзора в данный момент занимаются поиском причастных к организации незаконной свалки. На участке площадью 23 561 кв м выездная группа ведомства обнаружила различные бытовые и строительные отходы.
«Направлен запрос в УМВД по Омской области, а также в администрацию Ленинского округа города Омска», — уточнили в пресс-центре Россельхознадзора.
Владельцу участка, на котором скопились отходы, и его арендатору внесли предостережения. Они должны рекультивировать свалку. Представители ведомства будут контролировать процесс ликвидации.
Ранее Город55 писал о свалке в Калачинском районе, которая горела в начале июня. Пожар удалось ликвидировать в первые сутки, однако мусор тлел еще несколько дней. Из-за этого в воздухе рядом с территорией оказалась превышена ПДК сразу нескольких вредных веществ. Спустя время ситуация нормализовалась.