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В Ленинском округе Омска из-за незаконной свалки в землю попали нефтепродукты

23 июня 2023, 09:24
Фото: управление Россельхознадзора по Омской области
Владелец участка и его арендатор должны организовать рекультивацию свалки.

Недалеко от мусорного полигона в Ленинском округе была обнаружена стихийная свалка. В конце апреля о ней сотрудникам регионального Россельхознадзора сообщил неравнодушный омич. Результаты исследований почвы оказались не самыми оптимистичными.

Эксперты выявили в собранных образцах превышение массовой доли нефтепродуктов в 2,5 раза. Представители Россельхознадзора в данный момент занимаются поиском причастных к организации незаконной свалки. На участке площадью 23 561 кв м выездная группа ведомства обнаружила различные бытовые и строительные отходы.

«Направлен запрос в УМВД по Омской области, а также в администрацию Ленинского округа города Омска», — уточнили в пресс-центре Россельхознадзора.
Фото: управление Россельхознадзора по Омской области

Владельцу участка, на котором скопились отходы, и его арендатору внесли предостережения. Они должны рекультивировать свалку. Представители ведомства будут контролировать процесс ликвидации.

Ранее Город55 писал о свалке в Калачинском районе, которая горела в начале июня. Пожар удалось ликвидировать в первые сутки, однако мусор тлел еще несколько дней. Из-за этого в воздухе рядом с территорией оказалась превышена ПДК сразу нескольких вредных веществ. Спустя время ситуация нормализовалась.

Опасных веществ не нашли. В Калачинске взяли пробы воздуха после пожара на свалке
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#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Город#Незаконная свалка#Несанкционированная свалка#Свалка#Алина Ясинская
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