В Ленинском округе Омска из-за незаконной свалки в землю попали нефтепродукты

Ранее Город55 писал о свалке в Калачинском районе, которая горела в начале июня. Пожар удалось ликвидировать в первые сутки, однако мусор тлел еще несколько дней. Из-за этого в воздухе рядом с территорией оказалась превышена ПДК сразу нескольких вредных веществ. Спустя время ситуация нормализовалась.