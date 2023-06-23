Смерть ребенка от удара током, примеси в почве, бомбоубежище в больнице. Омск сегодня

Речь идет об инфекционной клинической больнице № 1 по улице Лазо, 2. На капитальный ремонт подвальных помещений готовы выделить 2,46 млн рублей. Заказчиком работ выступает само медучреждение. В здании намерены подготовить укрытие до октября 2023 года. К 6 числу этого месяца подрядная организация должна выполнить все условия контракта. На участие в торгах по выполнению капремонта уже заявились две компании. Победителя аукциона, который поможет оборудовать бомбоубежище в больнице, объявят в начале следующей недели.