Смерть ребенка от удара током, примеси в почве, бомбоубежище в больнице. Омск сегодня

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Несчастный случай произошел вчера днем, 22 июня, в одном из домов на улице Батумской в Ленинском округе. Мать обнаружила тело 16-летнего сына рядом с компьютерным столом. По версии следствия, школьник вскрыл системный блок для ремонта, но не отключил устройство от питания. Вследствие этого случилось короткое замыкание, и мальчик получил сильнейший удар током. По факту его смерти следователи возбудили уголовное дело («Причинение смерти по неосторожности»). Прокуратура взяла на контроль ход расследования.
Экологическая проблема возникла на территории Ленинского округа. Неизвестные сбрасывали бытовые и строительные отходы на один их участков. При этом рядом находился мусорный полигон. О несанкционированной свалке сотрудникам регионального Россельхознадзора рассказал неравнодушный горожанин. На объекте были взяты пробы почвы, в которых специалисты зафиксировали превышение массовой доли нефтепродуктов в 2,5 раза. Представители ведомства направили запрос в полицию и окружную администрацию.
Речь идет об инфекционной клинической больнице № 1 по улице Лазо, 2. На капитальный ремонт подвальных помещений готовы выделить 2,46 млн рублей. Заказчиком работ выступает само медучреждение. В здании намерены подготовить укрытие до октября 2023 года. К 6 числу этого месяца подрядная организация должна выполнить все условия контракта. На участие в торгах по выполнению капремонта уже заявились две компании. Победителя аукциона, который поможет оборудовать бомбоубежище в больнице, объявят в начале следующей недели.