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Смерть ребенка от удара током, примеси в почве, бомбоубежище в больнице. Омск сегодня

23 июня 2023, 15:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Подростка убило током при ремонте компьютера

Несчастный случай произошел вчера днем, 22 июня, в одном из домов на улице Батумской в Ленинском округе. Мать обнаружила тело 16-летнего сына рядом с компьютерным столом. По версии следствия, школьник вскрыл системный блок для ремонта, но не отключил устройство от питания. Вследствие этого случилось короткое замыкание, и мальчик получил сильнейший удар током. По факту его смерти следователи возбудили уголовное дело («Причинение смерти по неосторожности»). Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Хотел починить компьютер. Омского подростка убило током в собственной квартире
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Новость № 2. В Омске из-за стихийной свалки почва пропиталась нефтепродуктами

Экологическая проблема возникла на территории Ленинского округа. Неизвестные сбрасывали бытовые и строительные отходы на один их участков. При этом рядом находился мусорный полигон. О несанкционированной свалке сотрудникам регионального Россельхознадзора рассказал неравнодушный горожанин. На объекте были взяты пробы почвы, в которых специалисты зафиксировали превышение массовой доли нефтепродуктов в 2,5 раза. Представители ведомства направили запрос в полицию и окружную администрацию.

В Ленинском округе Омска из-за незаконной свалки в землю попали нефтепродукты
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Новость № 3. В подвале омской клинической больницы собираются сделать бомбоубежище

Речь идет об инфекционной клинической больнице № 1 по улице Лазо, 2. На капитальный ремонт подвальных помещений готовы выделить 2,46 млн рублей. Заказчиком работ выступает само медучреждение. В здании намерены подготовить укрытие до октября 2023 года. К 6 числу этого месяца подрядная организация должна выполнить все условия контракта. На участие в торгах по выполнению капремонта уже заявились две компании. Победителя аукциона, который поможет оборудовать бомбоубежище в больнице, объявят в начале следующей недели.

В подвале омской инфекционной больницы хотят оборудовать бомбоубежище
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