В Омске одобрили проекты капремонта трех школ в Советском округе

Отметим, что трехэтажное здание школы № 86 на улице Магистральной построили и ввели в эксплуатацию в 1957 году. Директором общеобразовательного учреждения в декабре 2022 года стала Татьяна Шутелева. Должность директора в школе № 63 с августа 2020 года занимает Ольга Аникина.