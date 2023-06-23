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В Омске одобрили проекты капремонта трех школ в Советском округе

23 июня 2023, 10:26
Фото: 1MI
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Подготовкой проектной документации для всех учебных заведений занималось общество с ограниченной ответственностью ТЦ «Восемь».

Городу55 стало известно, что «Государственная экспертиза Омской области» выдала положительное заключение на проекты капремонта сразу нескольких учебных заведений на территории Нефтяников. Речь идет о школе № 86 по улице Магистральная, 22, а также двух филиалах школы № 63 по улице Энтузиастов, 25Б (начальная школа) и 11Б (старшая школа).

Подготовкой проектной документации по капремонту занималось омское общество с ограниченной ответственностью ТЦ «Восемь». Владельцем и руководителем фирмы является Александр Расторгуев.

Отметим, что трехэтажное здание школы № 86 на улице Магистральной построили и ввели в эксплуатацию в 1957 году. Директором общеобразовательного учреждения в декабре 2022 года стала Татьяна Шутелева. Должность директора в школе № 63 с августа 2020 года занимает Ольга Аникина.

Добавим, что в скором времени на двухлетний капремонт закроются сразу 14 школ в Омске. Стоимость проведения ремонтных работ оценивают в 2,3 млрд рублей. На время капитально ремонта детей из школ № 56, 118, 71, 79, 107, 11, 21, 14, 29, 91, 18, 82, 129, 133 переведут в другие учебные заведения.

В связи с закрытием в Омске 14 школ сформировали специальную рабочую группу
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#Юлия Истомина#Капремонт#Школа#Проект#Экспертиза#Общество#Город#Новости#Омск
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