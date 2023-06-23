В Омске одобрили проекты капремонта трех школ в Советском округе

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Городу55 стало известно, что «Государственная экспертиза Омской области» выдала положительное заключение на проекты капремонта сразу нескольких учебных заведений на территории Нефтяников. Речь идет о школе № 86 по улице Магистральная, 22, а также двух филиалах школы № 63 по улице Энтузиастов, 25Б (начальная школа) и 11Б (старшая школа).
Подготовкой проектной документации по капремонту занималось омское общество с ограниченной ответственностью ТЦ «Восемь». Владельцем и руководителем фирмы является Александр Расторгуев.
Отметим, что трехэтажное здание школы № 86 на улице Магистральной построили и ввели в эксплуатацию в 1957 году. Директором общеобразовательного учреждения в декабре 2022 года стала Татьяна Шутелева. Должность директора в школе № 63 с августа 2020 года занимает Ольга Аникина.
Добавим, что в скором времени на двухлетний капремонт закроются сразу 14 школ в Омске. Стоимость проведения ремонтных работ оценивают в 2,3 млрд рублей. На время капитально ремонта детей из школ № 56, 118, 71, 79, 107, 11, 21, 14, 29, 91, 18, 82, 129, 133 переведут в другие учебные заведения.