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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Приморских детей заставляли платить за посещение детской площадки

23 июня 2023, 13:28
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Приморье Онлайн» появилась информация о случае, когда местных жителей Приморья вынуждали платить за вход на спортивную площадку. Инцидент произошел в городе Спасск-Дальний.

Один из местных жителей рассказал: «Мы пошли с детьми на площадку поиграть в мяч, которая находится по улице Парковой, 43. Однако через некоторое время к нам подошли и потребовали 70 рублей».

После того, как избиратели обратились по этому вопросу в районную думу, им сообщили, что мэр Олег Митрофанов выпустил постановление о взимании платы, пишет Общественная служба новостей.

Глава городского округа Спасск-Дальний выступил с заявлением в своем личном telegram-канале, где прокомментировал произошедшее. Он сообщил, что постановление № 385-па было подписано без его согласования, когда он исполнял обязанности главы временно. Он также заявил, что будут внесены изменения в это постановление, и все таблички, требующие оплаты, будут удалены. Таким образом, дети и взрослые смогут заниматься спортом на площадке беспрепятственно и бесплатно.

После публикации о взимании платы за посещение спортивной площадки, прокуратура начала проверку.

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