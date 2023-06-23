Приморских детей заставляли платить за посещение детской площадки

Глава городского округа Спасск-Дальний выступил с заявлением в своем личном telegram-канале, где прокомментировал произошедшее. Он сообщил, что постановление № 385-па было подписано без его согласования, когда он исполнял обязанности главы временно. Он также заявил, что будут внесены изменения в это постановление, и все таблички, требующие оплаты, будут удалены. Таким образом, дети и взрослые смогут заниматься спортом на площадке беспрепятственно и бесплатно.