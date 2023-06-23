«Он не в тренде, он в истории». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

Юрий Шатунов родился в Башкирии в 1973 году. В детстве потерял мать и воспитывался в детдоме. Из местного кружка самодеятельности впоследствии выросла группа «Ласковый май», известная по хитам «Белые розы», «Седая ночь» и др. Коллектив распался в 1991 году, Шатунов начал сольную карьеру. У музыканта остались жена и двое детей.