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«Он не в тренде, он в истории». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

23 июня 2023, 06:17
Фото: 1MI
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В Омске на «Зеленом острове» пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

Артист ушел из жизни год назад в возрасте 48 лет.

Сегодня, 23 июня, в Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова. Мероприятие начнется на «Зеленом острове» в 19:00. Подробности также можно узнать в омской группе поклонников артиста. Вход на вечер памяти свободный.

Объявления о вечере памяти можно встретить на остановках общественного транпортаОбъявления о вечере памяти можно встретить на остановках общественного транпорта
Объявления о вечере памяти можно встретить на остановках общественного транпорта
Фото: Город55

Певец ушел из жизни год назад в возрасте 48 лет. Солист группы «Ласковый май» умер от обширного инфаркта в машине скорой помощи.

Юрий Шатунов родился в Башкирии в 1973 году. В детстве потерял мать и воспитывался в детдоме. Из местного кружка самодеятельности впоследствии выросла группа «Ласковый май», известная по хитам «Белые розы», «Седая ночь» и др. Коллектив распался в 1991 году, Шатунов начал сольную карьеру. У музыканта остались жена и двое детей.

В прошлом году 1 августа на «Зеленом острове» также прошел вечер памяти певца.

В память о легенде. На «Зеленом острове» в Омске пройдет «вечер Шатунова»
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#Евгений Игишев#Ласковый май#Юрий Шатунов#Парк Зеленый остров#Общество#Город#Омск#Омская область#Вечер памяти
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