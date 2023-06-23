«Он не в тренде, он в истории». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Сегодня, 23 июня, в Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова. Мероприятие начнется на «Зеленом острове» в 19:00. Подробности также можно узнать в омской группе поклонников артиста. Вход на вечер памяти свободный.
Певец ушел из жизни год назад в возрасте 48 лет. Солист группы «Ласковый май» умер от обширного инфаркта в машине скорой помощи.
Юрий Шатунов родился в Башкирии в 1973 году. В детстве потерял мать и воспитывался в детдоме. Из местного кружка самодеятельности впоследствии выросла группа «Ласковый май», известная по хитам «Белые розы», «Седая ночь» и др. Коллектив распался в 1991 году, Шатунов начал сольную карьеру. У музыканта остались жена и двое детей.
В прошлом году 1 августа на «Зеленом острове» также прошел вечер памяти певца.