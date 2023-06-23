Омский суд приговорил иностранца к 16 годам строгого режима за контрабанду наркотиков

Выяснилось, что в сентябре прошлого года осужденный на поезде перевез через границу РФ 1,2 кг синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта. Стоит отметить, что в перевозке ему помогал мужчина, уголовное дело которого выделено в отдельное производство. Однако сразу после пересечения границы их задержали и изъяли наркотики.



Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.