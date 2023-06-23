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Омский суд приговорил иностранца к 16 годам строгого режима за контрабанду наркотиков

23 июня 2023, 04:27
Фото: Город55
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Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Прокуратура Омской области сообщает, что судебная коллегия Пятого апелляционного суда проверила законность и обоснованность приговора Омского облсуда в отношении 32-летнего иностранца, осужденного за контрабанду и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Выяснилось, что в сентябре прошлого года осужденный на поезде перевез через границу РФ 1,2 кг синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта. Стоит отметить, что в перевозке ему помогал мужчина, уголовное дело которого выделено в отдельное производство. Однако сразу после пересечения границы их задержали и изъяли наркотики.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.

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