Омский суд приговорил иностранца к 16 годам строгого режима за контрабанду наркотиков

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Прокуратура Омской области сообщает, что судебная коллегия Пятого апелляционного суда проверила законность и обоснованность приговора Омского облсуда в отношении 32-летнего иностранца, осужденного за контрабанду и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Выяснилось, что в сентябре прошлого года осужденный на поезде перевез через границу РФ 1,2 кг синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта. Стоит отметить, что в перевозке ему помогал мужчина, уголовное дело которого выделено в отдельное производство. Однако сразу после пересечения границы их задержали и изъяли наркотики.
Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.