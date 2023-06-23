Омская разработка помогла увеличить производство бензина в Москве

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер в интервью ТАСС отметил, что на предприятии продолжается модернизация. Она позволит перерабатывать весь объем нефти в востребованную на рынке продукцию без остатка. Стоит задача вывести завод на уровень лучших в мире.
Отдельную роль в достижении этой цели сыграет омское катализаторное производство «Газпром нефти». По словам столичного топ-менеджера, уже сейчас омские разработки позволяют увеличить объемы производимого бензина.
«У нас применяются собственные разработки „Газпром нефти“, которые позволяют извлекать из нефти больше полезной продукции. Например, такой катализатор используется на установке каталитического крекинга, что увеличило объем производства бензина. Сейчас в Омске завершается строительство катализаторной фабрики „Газпром нефти“ с расширением линейки производимых катализаторов. Очень ее ждем», — отметил Виталий Зубер.
Напомним, в Омске новые марки катализаторов разрабатывают в центре испытаний «Селектум». Он был запущен в конце 2021 года и является одним из инфраструктурных объектов будущего катализаторного завода в Омске.
Строительством предприятия занимается «Газпромнефть — Каталитические системы». Уже в этом году будет готова первая линия производства — катализаторов гидропроцессов, мощность которой составит шесть тысяч тонн в год. Катализаторы гидропроцессов необходимы для выпуска современных очищенных нефтепродуктов экологического класса Евро-5 и выше. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн в год — для процессов производства высокооктанового бензина. Новый завод в Омске не только полностью закроет потребности российской промышленности, но и в перспективе позволит экспортировать продукцию. Сейчас на предприятии уже ведется набор сотрудников, а по итогам областного конкурса оно было признано лучшим работодателем региона.