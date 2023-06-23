Омская разработка помогла увеличить производство бензина в Москве

Строительством предприятия занимается «Газпромнефть — Каталитические системы». Уже в этом году будет готова первая линия производства — катализаторов гидропроцессов, мощность которой составит шесть тысяч тонн в год. Катализаторы гидропроцессов необходимы для выпуска современных очищенных нефтепродуктов экологического класса Евро-5 и выше. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн в год — для процессов производства высокооктанового бензина. Новый завод в Омске не только полностью закроет потребности российской промышленности, но и в перспективе позволит экспортировать продукцию. Сейчас на предприятии уже ведется набор сотрудников, а по итогам областного конкурса оно было признано лучшим работодателем региона.