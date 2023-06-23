Омичи зажгли «Огненную картину войны» в честь Дня памяти и скорби

Сразу по окончанию концерта омичи почтили память погибших минутой молчания. После все участники зажгли свечи и выложили ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени и слово «Помним» с помощью множества лампад. А волонтеры создали «Огненные картины войны».