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Омичи зажгли «Огненную картину войны» в честь Дня памяти и скорби

23 июня 2023, 03:11
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
В этот день волонтеры и участники акции зажгли около 14 тысяч свечей.

Вчера, 22 июня, свыше 2,5 тысяч человек почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Омичи зажгли свечи в Парке имени 30-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.

В акции «Свеча Памяти» приняли участие ветераны, представители органов власти, общественных объединений, депутаты и активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы и горожане. Вместе с акцией стартовал концерт, на котором звучали песни, посвященные ВОВ.

Виталий Хоценко с семьей.Виталий Хоценко с семьей.
Виталий Хоценко с семьей.
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
«22 июня 1941 года навсегда вписан в историю как черный день, как День скорби и памяти. Ведь в каждой семье во время ВОВ были погибшие герои. Мы потеряли 27 млн человек. Поэтому, конечно, этот день очень трагичен для всех нас. Отрадно, что сегодня здесь присутствует молодое поколение, потому что эти ценности важно доносить для детей», — отметил Виталий Хоценко.

Сразу по окончанию концерта омичи почтили память погибших минутой молчания. После все участники зажгли свечи и выложили ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени и слово «Помним» с помощью множества лампад. А волонтеры создали «Огненные картины войны».

В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»
В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»
В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»
В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»
В 2023 году символами, которые выложили участники акции, стали ордена «Великой Отечественной войны»
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
В Омской области в день годовщины начала ВОВ почтили память погибших земляков
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#Ксения Карагодина#Виталий Хоценко#ВОВ#Свеча памяти#Акция#День памяти и скорби#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Парк 30-летия ВЛКСМ
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