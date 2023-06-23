Омичи зажгли «Огненную картину войны» в честь Дня памяти и скорби

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Вчера, 22 июня, свыше 2,5 тысяч человек почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Омичи зажгли свечи в Парке имени 30-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.
В акции «Свеча Памяти» приняли участие ветераны, представители органов власти, общественных объединений, депутаты и активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы и горожане. Вместе с акцией стартовал концерт, на котором звучали песни, посвященные ВОВ.
«22 июня 1941 года навсегда вписан в историю как черный день, как День скорби и памяти. Ведь в каждой семье во время ВОВ были погибшие герои. Мы потеряли 27 млн человек. Поэтому, конечно, этот день очень трагичен для всех нас. Отрадно, что сегодня здесь присутствует молодое поколение, потому что эти ценности важно доносить для детей», — отметил Виталий Хоценко.
Сразу по окончанию концерта омичи почтили память погибших минутой молчания. После все участники зажгли свечи и выложили ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени и слово «Помним» с помощью множества лампад. А волонтеры создали «Огненные картины войны».