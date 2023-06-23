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Омича через суд обязали платить алименты матери-инвалиду

23 июня 2023, 06:51
Фото: Город55
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Ее пенсии не хватало на оплату необходимых лекарств.

Прокуратура Омской области сообщает, что омичка обратилась в суд для взыскания с ее сына алиментов. По данному обращению прокуратура провела проверку.

Выяснилось, что 61-летняя заявительница нуждается в материальной помощи в силу своей нетрудоспособности, наличия тяжелых заболеваний и инвалидности 2 группы. Стоит отметить, что ее пенсии не хватает на оплату необходимых лекарств и коммунальных услуг.

«Действующим законодательством предусмотрена обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них», — пояснили в прокуратуре.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора, решение обращено к немедленному исполнению.

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#Ксения Карагодина#Инвалидность#Пенсия#Алименты#Суд#Прокуратура Омской области#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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