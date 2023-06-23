Омича через суд обязали платить алименты матери-инвалиду

Выяснилось, что 61-летняя заявительница нуждается в материальной помощи в силу своей нетрудоспособности, наличия тяжелых заболеваний и инвалидности 2 группы. Стоит отметить, что ее пенсии не хватает на оплату необходимых лекарств и коммунальных услуг.