Омича через суд обязали платить алименты матери-инвалиду

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:54
Прокуратура Омской области сообщает, что омичка обратилась в суд для взыскания с ее сына алиментов. По данному обращению прокуратура провела проверку.
Выяснилось, что 61-летняя заявительница нуждается в материальной помощи в силу своей нетрудоспособности, наличия тяжелых заболеваний и инвалидности 2 группы. Стоит отметить, что ее пенсии не хватает на оплату необходимых лекарств и коммунальных услуг.
«Действующим законодательством предусмотрена обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них», — пояснили в прокуратуре.
В итоге суд удовлетворил требования прокурора, решение обращено к немедленному исполнению.