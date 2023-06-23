OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»

Posted Сегодня, 21:08
Published Сегодня, 21:08
Modified Сегодня, 21:15
Updated Сегодня, 21:15
В заявлении говорится, что Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, которые числились членами экипажа, вряд ли выжили. Об этом пишет 360tv.ru.
Компания отметила, что все участники экспедиции были настоящими исследователями, которые разделяли страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите мирового океана.
Подтверждение гибели членов команды батискафа «Титан» также поступило от береговой охраны США, которая установила, что обнаруженные ранее обломки принадлежали этому батискафу.