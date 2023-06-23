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Posted Сегодня, 21:08

Published Сегодня, 21:08

Modified Сегодня, 21:15

Updated Сегодня, 21:15

OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»

22 июня 2023, 21:08
По информации компании OceanGate Expeditions, команда батискафа «Титан», который пропал в Атлантическом океане, скорее всего, погибла.

В заявлении говорится, что Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, которые числились членами экипажа, вряд ли выжили. Об этом пишет 360tv.ru.

Компания отметила, что все участники экспедиции были настоящими исследователями, которые разделяли страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите мирового океана.

Подтверждение гибели членов команды батискафа «Титан» также поступило от береговой охраны США, которая установила, что обнаруженные ранее обломки принадлежали этому батискафу.

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