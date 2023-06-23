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Ни один российский хоккеист не попал в Зал славы НХЛ в 2023 году

23 июня 2023, 14:25
Согласно сообщению, опубликованному в газете New York Post, стало известно, что ни один российский хоккеист не был включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.

НХЛ объявила о введении четырех хоккеистов в Зал хоккейной славы. Среди новых членов Зала были три знаменитых голкипера: Хенрик Лундквист, вратарь команды «Нью-Йорк Рейнджерс», Майк Вернон, легенда «Калгари Флэймз», и Том Баррассо, двукратный победитель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

Также в Зал славы был включен известный нападающий Пьер Тарджон и канадская хоккеистка Каролайн Оулетт. В категории «создатели» были признаны Кен Хичкок и Пьер Лакруа, пишет Общественная служба новостей.

Напомним, что среди номинантов на включение в Зал славы были четыре российских хоккеиста: Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

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