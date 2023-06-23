Ни один российский хоккеист не попал в Зал славы НХЛ в 2023 году

Согласно сообщению, опубликованному в газете New York Post, стало известно, что ни один российский хоккеист не был включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.