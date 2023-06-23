Ни один российский хоккеист не попал в Зал славы НХЛ в 2023 году

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
НХЛ объявила о введении четырех хоккеистов в Зал хоккейной славы. Среди новых членов Зала были три знаменитых голкипера: Хенрик Лундквист, вратарь команды «Нью-Йорк Рейнджерс», Майк Вернон, легенда «Калгари Флэймз», и Том Баррассо, двукратный победитель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».
Также в Зал славы был включен известный нападающий Пьер Тарджон и канадская хоккеистка Каролайн Оулетт. В категории «создатели» были признаны Кен Хичкок и Пьер Лакруа, пишет Общественная служба новостей.
Напомним, что среди номинантов на включение в Зал славы были четыре российских хоккеиста: Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.