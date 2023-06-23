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Мужчины или женщины. Омичи рассказали, в каком коллективе им удобнее работать

23 июня 2023, 07:31
Фото: 1MI
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5% омских мужчин хотели бы трудиться в исключительно женском коллективе

Холостые мужчины чаще хотят работать в женских коллективах, а незамужние женщины предпочитают трудиться среди мужчин.

Омичи рассказали, в каком коллективе им удобнее работать. Исследование провел сервис по поиску вакансий SuperJob в первой половине июня. 52% омских мужчин ответили, что им без разницы в каком коллективе работать. При этом 46% опрашиваемых омичек сообщили, что им нравятся смешанные коллективы.

Комфортнее находится в мужском коллективе для 11% опрашиваемых представителей сильного пола. А есть и те, кто хотел бы быть единственным мужчиной в женском коллективе. Так ответили 5% респондентов.

Среди жительниц Омска только каждая двадцатая хотела бы работать исключительно с женщинами (5%). Втрое чаще женщины мечтают работать в окружении мужчин (15%).

На предпочтения к коллективу влияет и семейный статус сотрудников. Холостые мужчины чаще хотят работать в женских коллективах, а незамужние женщины предпочитают трудиться среди мужчин.

Ранее Город55 сообщал о необычных вакансиях на рынке труда в этом месяце.
Оказалось, что в Омске ищут пешехода-универсала, рецептурщика, металлографа, авиакассира, тепличницу и засольщика мяса.

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Опрос#Общество#Омск#Омская область
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