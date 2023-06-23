Мужчины или женщины. Омичи рассказали, в каком коллективе им удобнее работать

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Омичи рассказали, в каком коллективе им удобнее работать. Исследование провел сервис по поиску вакансий SuperJob в первой половине июня. 52% омских мужчин ответили, что им без разницы в каком коллективе работать. При этом 46% опрашиваемых омичек сообщили, что им нравятся смешанные коллективы.
Комфортнее находится в мужском коллективе для 11% опрашиваемых представителей сильного пола. А есть и те, кто хотел бы быть единственным мужчиной в женском коллективе. Так ответили 5% респондентов.
Среди жительниц Омска только каждая двадцатая хотела бы работать исключительно с женщинами (5%). Втрое чаще женщины мечтают работать в окружении мужчин (15%).
На предпочтения к коллективу влияет и семейный статус сотрудников. Холостые мужчины чаще хотят работать в женских коллективах, а незамужние женщины предпочитают трудиться среди мужчин.
Ранее Город55 сообщал о необычных вакансиях на рынке труда в этом месяце.
Оказалось, что в Омске ищут пешехода-универсала, рецептурщика, металлографа, авиакассира, тепличницу и засольщика мяса.