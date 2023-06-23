Мужчины или женщины. Омичи рассказали, в каком коллективе им удобнее работать

Омичи рассказали, в каком коллективе им удобнее работать. Исследование провел сервис по поиску вакансий SuperJob в первой половине июня. 52% омских мужчин ответили, что им без разницы в каком коллективе работать. При этом 46% опрашиваемых омичек сообщили, что им нравятся смешанные коллективы.