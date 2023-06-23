Массовая отмена и задержка рейсов произошли в московских аэропортах

По информации сервиса, в аэропорту Домодедово семь рейсов отправились с задержкой, а три рейса были полностью отменены. В Шереметьево была задержка отправления двух пассажирских самолетов. В аэропорту Внуково четыре рейса вылетели в другое время, а семь рейсов были отменены. Не было никакой информации о изменениях в расписании в аэропорту Жуковский, пишет Общественная служба новостей.