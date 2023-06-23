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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Массовая отмена и задержка рейсов произошли в московских аэропортах

23 июня 2023, 14:04
Сервис «Яндекс.Расписание» сообщил о массовой отмене и задержке рейсов в трех московских аэропортах 23 июня, в результате чего 23 самолета не вылетели по расписанию.

По информации сервиса, в аэропорту Домодедово семь рейсов отправились с задержкой, а три рейса были полностью отменены. В Шереметьево была задержка отправления двух пассажирских самолетов. В аэропорту Внуково четыре рейса вылетели в другое время, а семь рейсов были отменены. Не было никакой информации о изменениях в расписании в аэропорту Жуковский, пишет Общественная служба новостей.

Причина изменения времени вылета самолетов в московских авиагаванях пока неизвестна.

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