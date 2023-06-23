Каждый третий представитель поколения Z из Омска мечтает открыть кафе

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Исследователи страховой компании «Ренессанс Жизнь» и платформы Авито.Услуги выяснили, что омичи чаще всего не открывают свою дело из-за отсутствия уверенности и начального капитала.
Оказалось, что большинство омичей планируют открыть свой бизнес в ближайшие 5 лет. Среди идей для бизнеса будущие бизнесмены выделили:
Также опрос показал, что каждый второй омич (43%) считает, что для открытия дела ему понадобится не менее 500 тысяч рублей (максимум 5 млн рублей). При этом, треть опрошенных (37%) убеждена, что начальное вложение может быть скромнее — 100-500 тысяч рублей.
А получить нужную сумму, по мнению большинства жителей Омска, можно следующими способами: