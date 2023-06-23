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Каждый третий представитель поколения Z из Омска мечтает открыть кафе

23 июня 2023, 07:42
Фото: Город55
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Большинство омичей хотят открыть свой бизнес в ближайшие 5 лет.

Исследователи страховой компании «Ренессанс Жизнь» и платформы Авито.Услуги выяснили, что омичи чаще всего не открывают свою дело из-за отсутствия уверенности и начального капитала.

Оказалось, что большинство омичей планируют открыть свой бизнес в ближайшие 5 лет. Среди идей для бизнеса будущие бизнесмены выделили:

  • сферу ремонта и строительства (чаще выбирают мужчины);
  • изготовление товаров на заказ;
  • магазин продуктов или книжный (чаще выбирают омичи в возрасте 25-34 лет);
  • сферу бьюти услуг (чаще выбирают женщины);
  • открытие кафе или ресторана (чаще выбирают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет);
  • сферу перевозок и транспортных услуг (выбирают 6%).

Также опрос показал, что каждый второй омич (43%) считает, что для открытия дела ему понадобится не менее 500 тысяч рублей (максимум 5 млн рублей). При этом, треть опрошенных (37%) убеждена, что начальное вложение может быть скромнее — 100-500 тысяч рублей.

А получить нужную сумму, по мнению большинства жителей Омска, можно следующими способами:

  1. ежемесячно откладывать процент с дохода или подработок (53%);
  2. взять кредита (30%);
  3. привлечь инвесторов (20%);
  4. с помощью страховых накопительных программ (13%);
  5. покупать акции известных компаний (10%).
В основном миллениалы и зумеры. Половина омичей призналась в нелюбви к корпоративам
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#Ксения Карагодина#Исследования#Бизнес#Предприниматель#Кафе#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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