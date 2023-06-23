Каждый третий представитель поколения Z из Омска мечтает открыть кафе

Также опрос показал, что каждый второй омич (43%) считает, что для открытия дела ему понадобится не менее 500 тысяч рублей (максимум 5 млн рублей). При этом, треть опрошенных (37%) убеждена, что начальное вложение может быть скромнее — 100-500 тысяч рублей.