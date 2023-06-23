Каждый третий омич признался, что у него нет лучших друзей

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Работники сервиса SuperJob задали жителям Омской области несколько вопросов о дружбе, в том числе есть ли у них лучшие друзья. Каждый третий мужчина и 35% женщин признались, что у них нет таковых в окружении на данный момент.
Половина опрошенных мужчин и женщин дружат с представителями своего пола (52% и 47% соответственно). Согласно результатам опроса, поистине мужская дружба есть среди менеджеров по закупкам (82%), по работе с клиентами (61%) и у программистов (63%). Девушки, трудящиеся экономистами, продавцами и инженерно-техническими работниками, чаще говорят о том, что у них есть лучшие подруги (71%, 58% и 54% соответственно).
Работающие в мужских коллективах женщины, само собой, дружат с противоположным полом. Это касается кладовщиц (43%) и менеджеров по продажам (30%). Дружба полов есть и в сферах, которые считаются в обществе «женскими» — бухгалтерия (35%) и педагогическая деятельность (21%).
К слову, в молодости жители Омской области создают больше дружеских связей с представителями своего пола. С возрастом же у многих мужчин вместо верного товарища появляется лучшая подруга. При этом в зрелости они сильнее нуждаются в друзьях, чем женщины. Дамы в свою очередь, переходя отметку в 45 лет, меньше заботятся о том, есть ли в их жизни приятели.
Ранее Город55 писал о том, в каких коллективах жителям региона удобнее работать — в компании среди мужчин или женщин. Мужской половине населения оказалось без разницы, кто их окружает на работе (52%), а дамы больше предпочитают смешанные коллективы (46%).