Каждый третий омич признался, что у него нет лучших друзей

К слову, в молодости жители Омской области создают больше дружеских связей с представителями своего пола. С возрастом же у многих мужчин вместо верного товарища появляется лучшая подруга. При этом в зрелости они сильнее нуждаются в друзьях, чем женщины. Дамы в свою очередь, переходя отметку в 45 лет, меньше заботятся о том, есть ли в их жизни приятели.