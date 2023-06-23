Кардиолог перечислил симптомы проблем с сердцем, на которые нужно обратить внимание

В интервью для Pravda.Ru он подчеркнул, что боли должны быть сжимающего характера, а не колющего. Хотя иногда может возникать ощущение колющей боли. Также стоит обращать внимание на боли в лопатках и верхней челюсти, которые отдают в грудь. Физическая нагрузка усиливает эти боли и может вызывать ощущение перебоев в сердце.