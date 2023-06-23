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Published Сегодня, 21:43

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Updated Сегодня, 21:46

Кардиолог перечислил симптомы проблем с сердцем, на которые нужно обратить внимание

22 июня 2023, 21:43
Юрий Конев, кардиолог, гериатр и доктор медицинских наук, перечислил симптомы проблем со сердцем. Он подчеркнул, что любые боли в передней грудной стенке — это знак тревоги и повод обратиться за помощью к специалисту.

В интервью для Pravda.Ru он подчеркнул, что боли должны быть сжимающего характера, а не колющего. Хотя иногда может возникать ощущение колющей боли. Также стоит обращать внимание на боли в лопатках и верхней челюсти, которые отдают в грудь. Физическая нагрузка усиливает эти боли и может вызывать ощущение перебоев в сердце.

Еще одним симптомом, на который следует обратить внимание, является постоянная головная боль, особенно в затылочной области. Она может быть проявлением повышенного артериального давления.

Конев отметил, что контроль за артериальным давлением нужен каждому человеку, особенно после 40 лет. Это позволит предотвратить сосудистые катастрофы — такие, как инфаркт или инсульт.

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