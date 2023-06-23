Кардиолог перечислил симптомы проблем с сердцем, на которые нужно обратить внимание

Posted Сегодня, 21:43
Published Сегодня, 21:43
Modified Сегодня, 21:46
Updated Сегодня, 21:46
В интервью для Pravda.Ru он подчеркнул, что боли должны быть сжимающего характера, а не колющего. Хотя иногда может возникать ощущение колющей боли. Также стоит обращать внимание на боли в лопатках и верхней челюсти, которые отдают в грудь. Физическая нагрузка усиливает эти боли и может вызывать ощущение перебоев в сердце.
Еще одним симптомом, на который следует обратить внимание, является постоянная головная боль, особенно в затылочной области. Она может быть проявлением повышенного артериального давления.
Конев отметил, что контроль за артериальным давлением нужен каждому человеку, особенно после 40 лет. Это позволит предотвратить сосудистые катастрофы — такие, как инфаркт или инсульт.