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Как и где в Омске оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет

23 июня 2023, 11:43
Фото: 1MI
Выдача биометрических загранпаспортов возобновилась 1 июня
С 1 июня в Омске возобновилась выдача биометрических заграничных паспортов, однако есть кое-какие нюансы.

В Омской области с 1 июня возобновилась выдача биометрических заграничных паспортов, которые будут действовать 10 лет. Как получить такой паспорт, куда за ним обращаться, какие документы понадобятся и есть ли какие-то препятствия — обо всех этих нюансах рассказывает Город55.

Что такое биометрический загранпаспорт нового образца

Для начала расскажем, что же это за зверь такой — биометрический заграничный паспорт. По сути, это новый формат удостоверения личности для поездок за рубеж с пластиковой страницей. Там находится специальный электронный чип, где содержится вся информация о владельце. В частности, там содержатся паспортные данные, фотография, электронная подпись и биометрические данные — папиллярные узоры, или попросту отпечатки двух пальцев.

Выдавать паспорта нового образца начали еще с 1 января 2015 года, и срок их действия исчисляется 10 годами — против 5 лет для загранпаспортов старого формата. Еще одной из главных особенностей такого документа является упрощенный въезд в некоторые страны, список которых постоянно пополняется.

Добавим, что отпечатки пальцев будут отсканированы только у лиц старше 12 лет.

Возобновился ли в Омске прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов

В феврале 2023 года в Омской области, как и в целом по стране, прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца был остановлен по причине нехватки электронных чипов. Однако, как заявили в УМВД по Омской области, с 1 июня прием заявлений возобновлен. Вот только есть один нюанс — с 6 июля текущего года в многофункциональных центрах Омской области подать такое заявление не получится.

«По техническим причинам прием заявлений на оформление заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, в МФЦ временно приостановлен. О начале приема заявлений будет сообщено дополнительно», — заявляется на официальном сайте регионального МФЦ.

Где в Омске можно заказать загранпаспорт нового образца

В Омской области заказать биометрический паспорт можно тремя способами:

  • В отделах Управления по вопросам миграции УМВД по Омской области;
  • Через МФЦ (временно недоступно);
  • Через портал «Госуслуги» (в поиске вбить «Загранпаспорт нового поколения»).

Так, в Омске в стандартном режиме сейчас работают следующие отделы по вопросам миграции:

  • 1-е отделение по вопросам миграции на территории Кировского округа на улице Дмитриева, 3 корпус 4 (документы и заявления принимают с 16 июня);
  • 2-е отделение по вопросам миграции на территории Ленинского округа на улице Иртышская набережная, 41;
  • 5-е отделение по вопросам миграции на территории Советского округа на улице Андрианова, 16;
  • 6-е отделение по вопросам миграции на территории Центрального округа на улице Чкалова, 25 (документы и заявления принимают с 16 июня).

Также жителям области, а особенно северных районов, можно будет обратиться в Отделение по вопросам миграции ОМВД по Тарскому району по адресу: город Тара, улица Александровская, 93.

Что касается МФЦ, заявление на выдачу биометрического загранпаспорта можно подать только в следующих центрах:

  • На улице Масленникова, 58;
  • На улице Арктической, 37.

Однако еще раз напоминаем, что с 6 июня прием заявлений в омских МФЦ временно приостановлен.

Как в Омске заказать биометрический загранпаспорт

Подать заявление на получение биометрического заграничного паспорта нового образца в Омске и области можно двумя способами: лично при визите в отделения по вопросам миграции областной полиции или в МФЦ, либо онлайн — при оформлении услуги через сайт «Госуслуги».

Для начала нужно будет заполнить бланк утвержденной формы (форма № 1). Он заполняется либо от руки, либо в электронном виде. В случае письменного варианта бланк заполняется без каких-либо помарок, ошибок и правок, разборчивым почерком и печатными буквами синей или черной ручкой. Должны быть заполнены все строчки, в которых указывается только достоверная информация. За недостоверные сведения можно нарваться на административное дело и крупный штраф.

После заполнения бланка заявления нужно будет предоставить пакет необходимых документов. Каких — мы расскажем ниже.

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта нового образца?

Для оформления заграничного паспорта нового образца вам понадобятся следующие документы (приводим перечень для лиц старше 18 лет, граждан РФ):

  • Заявление о выдаче паспорта в одном экземпляре;
  • Паспорт гражданина РФ;
  • Разрешение командования в виде справки, форма которой установлена правительством РФ, — для военнослужащих Вооруженных Сил РФ, а также федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву;
  • Один из документов (при их наличии), подтверждающий достоверность сведений о том, что заявитель мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет на день подачи заявления о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации, не призван на военную службу или не направлен на альтернативную гражданскую службу:
  1. военный билет, в котором имеется отметка об окончании военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы либо отметка о негодности или ограниченной годности к военной службе;
  2. военный билет офицера запаса для заявителей, закончивших военную кафедру при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера запаса.

Для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет понадобится:

  • Заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину в одном экземпляре;
  • Гражданам, признанным судом недееспособными (ограниченно дееспособными), — заявление о выдаче паспорта в одном экземпляре;
  • Паспорт, удостоверяющий личность гражданина на территории РФ, в отношении которого подается заявление;
  • Один из документов, удостоверяющих личность законного представителя:
  1. паспорт, удостоверяющий личность гражданина на территории РФ, в случае обращения с заявлением законного представителя, проживающего на территории РФ;
  2. паспорт, содержащий электронный носитель информации, либо паспорт в случае обращения с заявлением законного представителя, проживающего за пределами территории РФ, не имеющего паспорта, удостоверяющего личность гражданина на территории РФ.
  • Один из документов, подтверждающих полномочия законного представителя:
  1. свидетельство о рождении несовершеннолетнего, в которое внесены сведения о родителе, подающем заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину;
  2. документы, подтверждающие полномочия усыновителя, опекуна или попечителя.

Для детей до 12 лет понадобится практически тот же пакет документов, что и для несовершеннолетних от 14 до 18 лет, за исключением того, что вместо паспорта гражданина необходимо будет предоставить свидетельство о рождении.

Сколько в Омске стоит выдача загранпаспорта нового образца

Со 2 августа 2019 года госпошлина за оформление заграничного паспорта повысилась, и в данный момент гражданам придется раскошелиться на следующие суммы:

  • 5000 рублей для совершеннолетних граждан;
  • 5000 рублей для несовершеннолетних от 14 до 18 лет;
  • 2500 рублей для детей в возрасте до 14 лет.

В случае оформления биометрического загранпаспорта через портал «Госуслуги» и оплаты онлайн можно будет получить скидку в 30%.

Сколько времени уйдет на изготовление биометрического загранпаспорта?

По закону на анализ и изучение поданных заявлений и пакета документов, а также печать биометрического заграничного паспорта нового образца отводится 1 месяц, но это если документы были поданы по месту постоянной регистрации. Если заявление подавалось через МФЦ или отделения по вопросам миграции в другом регионе, то выпуск загранпаспорта может затянуться и до 4 месяцев.

P. S. Изучить все нюансы, посмотреть образцы бланков и другую информацию можно здесь.

Добавим, что ранее Город55 рассказывал, как узнать о запрете на выезд за границу и как избежать этих самых запретов.

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