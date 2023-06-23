В феврале 2023 года в Омской области, как и в целом по стране, прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца был остановлен по причине нехватки электронных чипов. Однако, как заявили в УМВД по Омской области, с 1 июня прием заявлений возобновлен. Вот только есть один нюанс — с 6 июля текущего года в многофункциональных центрах Омской области подать такое заявление не получится.