Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Омской области с 1 июня возобновилась выдача биометрических заграничных паспортов, которые будут действовать 10 лет. Как получить такой паспорт, куда за ним обращаться, какие документы понадобятся и есть ли какие-то препятствия — обо всех этих нюансах рассказывает Город55.
Для начала расскажем, что же это за зверь такой — биометрический заграничный паспорт. По сути, это новый формат удостоверения личности для поездок за рубеж с пластиковой страницей. Там находится специальный электронный чип, где содержится вся информация о владельце. В частности, там содержатся паспортные данные, фотография, электронная подпись и биометрические данные — папиллярные узоры, или попросту отпечатки двух пальцев.
Выдавать паспорта нового образца начали еще с 1 января 2015 года, и срок их действия исчисляется 10 годами — против 5 лет для загранпаспортов старого формата. Еще одной из главных особенностей такого документа является упрощенный въезд в некоторые страны, список которых постоянно пополняется.
Добавим, что отпечатки пальцев будут отсканированы только у лиц старше 12 лет.
В феврале 2023 года в Омской области, как и в целом по стране, прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца был остановлен по причине нехватки электронных чипов. Однако, как заявили в УМВД по Омской области, с 1 июня прием заявлений возобновлен. Вот только есть один нюанс — с 6 июля текущего года в многофункциональных центрах Омской области подать такое заявление не получится.
«По техническим причинам прием заявлений на оформление заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, в МФЦ временно приостановлен. О начале приема заявлений будет сообщено дополнительно», — заявляется на официальном сайте регионального МФЦ.
В Омской области заказать биометрический паспорт можно тремя способами:
Так, в Омске в стандартном режиме сейчас работают следующие отделы по вопросам миграции:
Также жителям области, а особенно северных районов, можно будет обратиться в Отделение по вопросам миграции ОМВД по Тарскому району по адресу: город Тара, улица Александровская, 93.
Что касается МФЦ, заявление на выдачу биометрического загранпаспорта можно подать только в следующих центрах:
Однако еще раз напоминаем, что с 6 июня прием заявлений в омских МФЦ временно приостановлен.
Подать заявление на получение биометрического заграничного паспорта нового образца в Омске и области можно двумя способами: лично при визите в отделения по вопросам миграции областной полиции или в МФЦ, либо онлайн — при оформлении услуги через сайт «Госуслуги».
Для начала нужно будет заполнить бланк утвержденной формы (форма № 1). Он заполняется либо от руки, либо в электронном виде. В случае письменного варианта бланк заполняется без каких-либо помарок, ошибок и правок, разборчивым почерком и печатными буквами синей или черной ручкой. Должны быть заполнены все строчки, в которых указывается только достоверная информация. За недостоверные сведения можно нарваться на административное дело и крупный штраф.
После заполнения бланка заявления нужно будет предоставить пакет необходимых документов. Каких — мы расскажем ниже.
Для оформления заграничного паспорта нового образца вам понадобятся следующие документы (приводим перечень для лиц старше 18 лет, граждан РФ):
Для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет понадобится:
Для детей до 12 лет понадобится практически тот же пакет документов, что и для несовершеннолетних от 14 до 18 лет, за исключением того, что вместо паспорта гражданина необходимо будет предоставить свидетельство о рождении.
Со 2 августа 2019 года госпошлина за оформление заграничного паспорта повысилась, и в данный момент гражданам придется раскошелиться на следующие суммы:
В случае оформления биометрического загранпаспорта через портал «Госуслуги» и оплаты онлайн можно будет получить скидку в 30%.
По закону на анализ и изучение поданных заявлений и пакета документов, а также печать биометрического заграничного паспорта нового образца отводится 1 месяц, но это если документы были поданы по месту постоянной регистрации. Если заявление подавалось через МФЦ или отделения по вопросам миграции в другом регионе, то выпуск загранпаспорта может затянуться и до 4 месяцев.
P. S. Изучить все нюансы, посмотреть образцы бланков и другую информацию можно здесь.
Добавим, что ранее Город55 рассказывал, как узнать о запрете на выезд за границу и как избежать этих самых запретов.