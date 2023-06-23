Как диабетики могут ухудшить своё состояние: советы врача-эндокринолога

Posted Сегодня, 22:01
Published Сегодня, 22:01
Modified Сегодня, 22:05
Updated Сегодня, 22:05
В интервью Pravda.Ru Калинчев отметил, что пациенты со сахарным диабетом разделяются на две группы: инсулинозависимые и инсулиннезависимые. Первый тип возникает чаще всего в детском и юношеском возрасте, второй у зрелых людей как одно из осложнений ожирения.
Одной из распространенных ошибок, которую допускают диабетики, является легкомысленное отношение к своему заболеванию. Они не осознают серьезность ситуации и не принимают лечение всерьез, не следят за назначенными врачами рекомендациями и не проходят обследования. Если бы пациенты более ответственно подходили к своему заболеванию, многие осложнения можно было бы избежать, считает эксперт.
Неправильное употребление лекарств и нерегулярность в приеме препаратов может приводить к эпизодам высокого и низкого сахара. Калинчев подчеркивает, что такую халатность пациентов нельзя объяснить финансовыми трудностями, поскольку медикаменты для больных сахарным диабетом предоставляют бесплатно.