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Published Сегодня, 22:01

Modified Сегодня, 22:05

Updated Сегодня, 22:05

Как диабетики могут ухудшить своё состояние: советы врача-эндокринолога

22 июня 2023, 22:01
Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев, поделился своим мнением о том, что приводит к ухудшению состояния здоровья у больных сахарным диабетом.

В интервью Pravda.Ru Калинчев отметил, что пациенты со сахарным диабетом разделяются на две группы: инсулинозависимые и инсулиннезависимые. Первый тип возникает чаще всего в детском и юношеском возрасте, второй у зрелых людей как одно из осложнений ожирения.

Одной из распространенных ошибок, которую допускают диабетики, является легкомысленное отношение к своему заболеванию. Они не осознают серьезность ситуации и не принимают лечение всерьез, не следят за назначенными врачами рекомендациями и не проходят обследования. Если бы пациенты более ответственно подходили к своему заболеванию, многие осложнения можно было бы избежать, считает эксперт.

Неправильное употребление лекарств и нерегулярность в приеме препаратов может приводить к эпизодам высокого и низкого сахара. Калинчев подчеркивает, что такую халатность пациентов нельзя объяснить финансовыми трудностями, поскольку медикаменты для больных сахарным диабетом предоставляют бесплатно.

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