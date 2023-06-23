Как диабетики могут ухудшить своё состояние: советы врача-эндокринолога

Одной из распространенных ошибок, которую допускают диабетики, является легкомысленное отношение к своему заболеванию. Они не осознают серьезность ситуации и не принимают лечение всерьез, не следят за назначенными врачами рекомендациями и не проходят обследования. Если бы пациенты более ответственно подходили к своему заболеванию, многие осложнения можно было бы избежать, считает эксперт.