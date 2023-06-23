Хоккеист ХК «Витязь» Георгий Савин погиб в Рязани

Георгий Савин в прошлом сезоне он успел сыграть в 13 матчах за ХК «Витязь». В текущем сезоне он отыграл уже пять матчей в составе МХК «Рязань-ВДВ» и также играл за команды «Рязань-ВДВ» и «Русские витязи».