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Published Сегодня, 21:56

Modified Сегодня, 22:01

Updated Сегодня, 22:01

Хоккеист ХК «Витязь» Георгий Савин погиб в Рязани

22 июня 2023, 21:56
В четверг, 22 июня, стало известно о гибели хоккеиста Георгия Савина, который играл за ХК «Витязь». Трагедия произошла в Олимпийском городке Рязани: спортсмен разбился, выпав из окна 18 этажа.

Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Ya62.ru. На момент происшествия он находился с девушкой, которая была в душе.

Правоохранительные органы проводят расследование и выясняют причины произошедшего. Одна из версий — несчастный случай.

Георгий Савин в прошлом сезоне он успел сыграть в 13 матчах за ХК «Витязь». В текущем сезоне он отыграл уже пять матчей в составе МХК «Рязань-ВДВ» и также играл за команды «Рязань-ВДВ» и «Русские витязи».

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