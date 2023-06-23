Главный редактор ANNA-NEWS: Удары ВСУ по мостам не поддаются логическому объяснению

По словам Матвийчука, такие действия не могут быть объяснены логически, и Украина становится террористическим государством, поскольку ВСУ предпринимают попытки разрушения элементов гражданской инфраструктуры. В интервью Pravda.Ru он также отметил, что удары по мостам не имеют отношения к контрнаступлению и являются чистой провокацией.