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Главный редактор ANNA-NEWS: Удары ВСУ по мостам не поддаются логическому объяснению

22 июня 2023, 21:50
Главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук, назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мостам на границе Херсонской области и Крыма террористическими действиями, не поддающимися логическому объяснению.

По словам Матвийчука, такие действия не могут быть объяснены логически, и Украина становится террористическим государством, поскольку ВСУ предпринимают попытки разрушения элементов гражданской инфраструктуры. В интервью Pravda.Ru он также отметил, что удары по мостам не имеют отношения к контрнаступлению и являются чистой провокацией.

«Действия Киева уже не поддаются логике. С помощью этих ударов ВСУ посылают сигнал о своих намерениях продолжать бороться. Однако это противоречит всем законам войны и международному праву», — подчеркнул Матвийчук.

Таким образом, он считает, что Украина проявляет террористические намерения и нарушает международные стандарты, действуя вопреки всем принципам человечности.

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