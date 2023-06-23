Posted Сегодня, 21:50
Published Сегодня, 21:50
Modified Сегодня, 21:54
Updated Сегодня, 21:54
По словам Матвийчука, такие действия не могут быть объяснены логически, и Украина становится террористическим государством, поскольку ВСУ предпринимают попытки разрушения элементов гражданской инфраструктуры. В интервью Pravda.Ru он также отметил, что удары по мостам не имеют отношения к контрнаступлению и являются чистой провокацией.
«Действия Киева уже не поддаются логике. С помощью этих ударов ВСУ посылают сигнал о своих намерениях продолжать бороться. Однако это противоречит всем законам войны и международному праву», — подчеркнул Матвийчук.
Таким образом, он считает, что Украина проявляет террористические намерения и нарушает международные стандарты, действуя вопреки всем принципам человечности.