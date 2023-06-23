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Фуражки вверх! В Омском кадетском корпусе прошел выпускной

23 июня 2023, 07:01
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко

Омским кадетам из 9-х и 11-х классов вручили аттестаты

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В Омском кадетском корпусе 23 июня вручили аттестаты выпускникам 11-х классов и воспитанникам 9-х классов. На территории учебного заведения прошло торжественное построение. По кадетской традиции выпускники в знак окончания учебы подкинули вверх свои фуражки.

«Пожелал удачи выпускникам Омского кадетского корпуса. Искренне считаю, что Омский кадетский корпус — одно из лучших учебных заведений в нашей стране. Желаю ребятам быть верными долгу и Отчизне», — дал напутствие врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко

Новый кадетский корпус в Омске открылся 1 сентября 2021 года. Его построили всего за 10 месяцев. Старое здание учебного заведения на улице Ленина пришло в аварийное состояние.

Ранее Город55 сообщал, что 44 омских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего стобалльных работ за ЕГЭ по русскому языку — 25, по литературе и физике — 6 и 5 соответственно, еще 4 — химия, 2 — география и по 1 у математики и истории.

44 омских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ
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#Евгений Игишев#Кадетский корпус#Омский кадетский военный корпус#Выпускной#Кадеты#Общество#Омск#Омская область
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