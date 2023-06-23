Фигуристка Александра Трусова выпустила свою дебютную песню «Два крыла»

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Александра поделилась своим сюрпризом со своими любимыми болельщиками, призывая их скачать и добавить песню в свои плейлисты. Это решение вызвало смешанные реакции среди фанатов. Некоторые были рады и восхищены таким неожиданным творческим шагом фигуристки, в то время как другие выразили свое негодование, считая, что она должна сосредоточиться только на своей спортивной карьере.
Продюсер Яна Рудковская также не осталась равнодушной к этому событию и поздравила Александру с днем рождения, пишет Общественная служба новостей.
Но сюрпризы от Александры не закончились только на дебютной песне. Она также объявила о запуске своего официального YouTube-канала и загрузила клип на него. Она пригласила своих поклонников перейти по ссылке и подписаться на канал.
Александра Трусова стала исторической фигуристкой, сумевшей успешно выполнить пять четверных прыжков в одной программе на Олимпийских играх в Пекине. Ее талант и достижения привлекли внимание многих фанатов фигурного катания по всему миру.