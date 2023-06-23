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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Фигуристка Александра Трусова выпустила свою дебютную песню «Два крыла»

23 июня 2023, 14:18
Российская фигуристка Александра Трусова, которая стала серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине, порадовала своих поклонников выпуском своей первой песни «Два крыла» в честь своего 19-летия. Она сама объявила о релизе на своих официальных страницах в социальных сетях.

Александра поделилась своим сюрпризом со своими любимыми болельщиками, призывая их скачать и добавить песню в свои плейлисты. Это решение вызвало смешанные реакции среди фанатов. Некоторые были рады и восхищены таким неожиданным творческим шагом фигуристки, в то время как другие выразили свое негодование, считая, что она должна сосредоточиться только на своей спортивной карьере.

Продюсер Яна Рудковская также не осталась равнодушной к этому событию и поздравила Александру с днем рождения, пишет Общественная служба новостей.

Но сюрпризы от Александры не закончились только на дебютной песне. Она также объявила о запуске своего официального YouTube-канала и загрузила клип на него. Она пригласила своих поклонников перейти по ссылке и подписаться на канал.

Александра Трусова стала исторической фигуристкой, сумевшей успешно выполнить пять четверных прыжков в одной программе на Олимпийских играх в Пекине. Ее талант и достижения привлекли внимание многих фанатов фигурного катания по всему миру.

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