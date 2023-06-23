Фигуристка Александра Трусова выпустила свою дебютную песню «Два крыла»

Александра поделилась своим сюрпризом со своими любимыми болельщиками, призывая их скачать и добавить песню в свои плейлисты. Это решение вызвало смешанные реакции среди фанатов. Некоторые были рады и восхищены таким неожиданным творческим шагом фигуристки, в то время как другие выразили свое негодование, считая, что она должна сосредоточиться только на своей спортивной карьере.