Федерация бокса РФ осудила МОК за политизированное решение по IBA

Кириенко заявила на пресс-конференции: «Мы выражаем свое несогласие с этим решением, так как оно затрагивает интересы не только российских боксеров, но и спортсменов со всего мира. Мы считаем, что МОК совершает трагическую ошибку и проявляет политизированный характер в этом решении. Если МОК имеет планы против IBA, то это означает, что они выступают против всего мирового бокса. Дискриминационные решения имеют политическую природу».