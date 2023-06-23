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Федерация бокса РФ осудила МОК за политизированное решение по IBA

23 июня 2023, 14:15
Российская Федерация бокса выразила свое несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) относительно статуса Международной ассоциации бокса (IBA) и назвала его политизированным и «трагической ошибкой».

Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, высказала свою позицию по этому вопросу. Об этом пишет Общественная служба новостей.

На внеочередной сессии МОК, которая состоялась в четверг, было принято решение не возвращать признание IBA, руководимой Умаром Кремлевым, по рекомендации исполкома организации.

Кириенко заявила на пресс-конференции: «Мы выражаем свое несогласие с этим решением, так как оно затрагивает интересы не только российских боксеров, но и спортсменов со всего мира. Мы считаем, что МОК совершает трагическую ошибку и проявляет политизированный характер в этом решении. Если МОК имеет планы против IBA, то это означает, что они выступают против всего мирового бокса. Дискриминационные решения имеют политическую природу».

Кроме того, МОК рекомендовал принять решение о том, что IBA не будет проводить олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

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