Федерация бокса РФ осудила МОК за политизированное решение по IBA

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, высказала свою позицию по этому вопросу. Об этом пишет Общественная служба новостей.
На внеочередной сессии МОК, которая состоялась в четверг, было принято решение не возвращать признание IBA, руководимой Умаром Кремлевым, по рекомендации исполкома организации.
Кириенко заявила на пресс-конференции: «Мы выражаем свое несогласие с этим решением, так как оно затрагивает интересы не только российских боксеров, но и спортсменов со всего мира. Мы считаем, что МОК совершает трагическую ошибку и проявляет политизированный характер в этом решении. Если МОК имеет планы против IBA, то это означает, что они выступают против всего мирового бокса. Дискриминационные решения имеют политическую природу».
Кроме того, МОК рекомендовал принять решение о том, что IBA не будет проводить олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.