Евросоюз выделяет 3,5 миллиарда евро на военную помощь Украине

В настоящее время бюджет Европейского фонда мира составляет 7,9 миллиарда евро. Планируется увеличить его почти на 50 процентов. Эти средства будут использоваться для возмещения расходов правительствам стран-членов Евросоюза на военные поставки в Украину. Кроме того, деньги также будут направлены на поддержку других государств, пишет Общественная служба новостей.