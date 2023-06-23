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Евросоюз выделяет 3,5 миллиарда евро на военную помощь Украине

23 июня 2023, 14:12
Страны, входящие в Евросоюз, приняли решение увеличить финансирование военной помощи Украине путем расширения Европейского фонда мира. Это увеличение составит 3,5 миллиарда евро, несмотря на попытки Венгрии заблокировать такие переводы. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время бюджет Европейского фонда мира составляет 7,9 миллиарда евро. Планируется увеличить его почти на 50 процентов. Эти средства будут использоваться для возмещения расходов правительствам стран-членов Евросоюза на военные поставки в Украину. Кроме того, деньги также будут направлены на поддержку других государств, пишет Общественная служба новостей.

Послы европейских стран выразили свое согласие с этой мерой, и главы Министерств иностранных дел Евросоюза планируют подписать соответствующие соглашения 26 июня.

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