Евросоюз вводит персональные санкции против четырех российских журналистов

Причина введения санкций не была указана в официальном журнале Евросоюза. Однако известно, что эти меры могут быть связаны с деятельностью журналистов, которая, по мнению ЕС, может быть противоречащей интересам или ценностям Евросоюза, пишет Общественная служба новостей.