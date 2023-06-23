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Евросоюз вводит персональные санкции против четырех российских журналистов

23 июня 2023, 14:31
Согласно официальному журналу Европейского союза, в пятницу были объявлены персональные санкции против четырех российских журналистов.

В список попали военные корреспонденты ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) Евгений Поддубный и Александр Сладков, а также военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист ВГТРК Андрей Медведев.

Причина введения санкций не была указана в официальном журнале Евросоюза. Однако известно, что эти меры могут быть связаны с деятельностью журналистов, которая, по мнению ЕС, может быть противоречащей интересам или ценностям Евросоюза, пишет Общественная служба новостей.

Введение персональных санкций означает, что указанные журналисты могут столкнуться с ограничениями в путешествиях, замораживанием активов или запретом на сотрудничество с европейскими организациями.

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