Евросоюз вводит персональные санкции против четырех российских журналистов

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В список попали военные корреспонденты ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) Евгений Поддубный и Александр Сладков, а также военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист ВГТРК Андрей Медведев.
Причина введения санкций не была указана в официальном журнале Евросоюза. Однако известно, что эти меры могут быть связаны с деятельностью журналистов, которая, по мнению ЕС, может быть противоречащей интересам или ценностям Евросоюза, пишет Общественная служба новостей.
Введение персональных санкций означает, что указанные журналисты могут столкнуться с ограничениями в путешествиях, замораживанием активов или запретом на сотрудничество с европейскими организациями.