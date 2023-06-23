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Published Сегодня, 21:46

Modified Сегодня, 21:49

Updated Сегодня, 21:49

Эксперт рассказала, в каких зарубежных странах можно отдохнуть дешевле

22 июня 2023, 21:46
Туристические компании в настоящее время предлагают крупные скидки, поэтому можно отправиться в путешествие на приемлемой цене в Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, на Кубу или совершить туристический маршрут по России, рассказала эксперт по туризму Ольга Кадыгроб.

«Горящих предложений достаточно, чтобы выбрать из них лучший вариант. Цены на такие туры снижаются на 50% от основной стоимости, однако не всегда удается забронировать желаемый отель», — пояснила она в интервью изданию Pravda.Ru.

В зависимости от места отправления, количества звезд и условий проживания, цена на отдых может значительно отличаться, добавила специалист. «Если вылет производится из Москвы или Санкт-Петербурга, то можно уложиться в бюджет от 30 тысяч рублей на человека», — заверила Кадыгроб.

Стоимость тура для пары может варьироваться от 60 до 200 тысяч рублей, отметила эксперт. «В ОАЭ цены начинаются от 100 тысяч рублей на двоих за 7 дней, иногда бывает и ниже, но необходимо учитывать погоду: в настоящее время температура там превышает 35 градусов. В Египте стоимость отдыха начинается с 60 тысяч рублей на двоих за неделю. На Кубе цены выше — от 200 тысяч рублей», — перечислила она.

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