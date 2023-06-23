Эксперт рассказала, в каких зарубежных странах можно отдохнуть дешевле

Posted Сегодня, 21:46
Published Сегодня, 21:46
Modified Сегодня, 21:49
Updated Сегодня, 21:49
«Горящих предложений достаточно, чтобы выбрать из них лучший вариант. Цены на такие туры снижаются на 50% от основной стоимости, однако не всегда удается забронировать желаемый отель», — пояснила она в интервью изданию Pravda.Ru.
В зависимости от места отправления, количества звезд и условий проживания, цена на отдых может значительно отличаться, добавила специалист. «Если вылет производится из Москвы или Санкт-Петербурга, то можно уложиться в бюджет от 30 тысяч рублей на человека», — заверила Кадыгроб.
Стоимость тура для пары может варьироваться от 60 до 200 тысяч рублей, отметила эксперт. «В ОАЭ цены начинаются от 100 тысяч рублей на двоих за 7 дней, иногда бывает и ниже, но необходимо учитывать погоду: в настоящее время температура там превышает 35 градусов. В Египте стоимость отдыха начинается с 60 тысяч рублей на двоих за неделю. На Кубе цены выше — от 200 тысяч рублей», — перечислила она.