Эксперт рассказала, в каких зарубежных странах можно отдохнуть дешевле

Стоимость тура для пары может варьироваться от 60 до 200 тысяч рублей, отметила эксперт. «В ОАЭ цены начинаются от 100 тысяч рублей на двоих за 7 дней, иногда бывает и ниже, но необходимо учитывать погоду: в настоящее время температура там превышает 35 градусов. В Египте стоимость отдыха начинается с 60 тысяч рублей на двоих за неделю. На Кубе цены выше — от 200 тысяч рублей», — перечислила она.