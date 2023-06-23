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Диетолог рекомендует завтракать не раньше 11 утра

23 июня 2023, 20:02
Нейробиолог Джулия Джонс провела исследования, связанные с завтраком. Она пришла к выводу, что следует не только начинать день с полезной пищи, но также следить за временем её приёма. По мнению ученой, завтракать оптимально не раньше 11 утра.

Об этом пишет Pravda.Ru.

Для поддержания здоровья организма важно давать ему отдых в течение 16 часов в сутки и употреблять пищу только в течение восьмичасового окна. Такой метод питания диетологи называют периодическим голоданием. Многочисленные исследования доказали, что такое голодание способствует снижению веса, а также снижает риск различных заболеваний, включая диабет, рак, сердечно-сосудистые и нарушения дыхания во время сна.

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