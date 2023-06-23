Диетолог рекомендует завтракать не раньше 11 утра

Для поддержания здоровья организма важно давать ему отдых в течение 16 часов в сутки и употреблять пищу только в течение восьмичасового окна. Такой метод питания диетологи называют периодическим голоданием. Многочисленные исследования доказали, что такое голодание способствует снижению веса, а также снижает риск различных заболеваний, включая диабет, рак, сердечно-сосудистые и нарушения дыхания во время сна.