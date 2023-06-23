Денис Сафин рассказал о природоохранной детальности комбината «Уральская Сталь»

«Уральская Сталь» также имеет собственную аккредитованную лабораторию мониторинга окружающей среды. Только в прошлом году специалистами было выполнено свыше 36 тысяч замеров. Экологи предприятия строго следят за тем, чтобы выбросы предприятия в атмосферу были стабильно ниже предельно допустимых норм.