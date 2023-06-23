Денис Сафин рассказал о природоохранной детальности комбината «Уральская Сталь»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В течение последнего года руководство предприятия выделило около 250 млн рублей на охрану атмосферы, водных объектов и обращение с отходами, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин подчеркнул, что экологическая стратегия комбината ориентирована на модернизацию оборудования и внедрение современных технологий. Проводится работа по охране атмосферного воздуха и поддержанию работоспособности улавливающих установок, осуществляются реконструкция и установка новых фильтрационных систем.
Благодаря применению новых технологий ежегодно удается значительно сокращать выбросы в атмосферу. За последнее десятилетие техногенное влияние предприятия снизилось на треть.
Комбинат «Уральская Сталь» уже более 15 лет использует замкнутый бессточный цикл водоснабжения, повторно используя техническую воду, прошедшую очистку. Одновременно ведутся работы по снижению уровня водозабора из реки Урал при осуществлении технологических процессов.
Важная роль отводится вопросам рационального использования ресурсов, эффективного обращения с отходами производства и потребления, повышения уровня экологической культуры работников. Внедренный комплексный подход позволяет утилизировать до 1,5 млн тонн отходов производства. Более 46% перерабатываются собственными силами, около 52% передаются для использования сторонним организациям, ещё 2% размещаются на собственном экобезопасном полигоне.
«Уральская Сталь» также имеет собственную аккредитованную лабораторию мониторинга окружающей среды. Только в прошлом году специалистами было выполнено свыше 36 тысяч замеров. Экологи предприятия строго следят за тем, чтобы выбросы предприятия в атмосферу были стабильно ниже предельно допустимых норм.
«Минимизация воздействия на окружающую среду — важнейшая составляющая производственной деятельности „Уральской Стали“, — подчеркнул Денис Сафин.