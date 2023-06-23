Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По заявлению ЕС, компания ООО «Сибуголь», принадлежащая Уссу, якобы получала «крупные госконтракты» благодаря поддержке его отца.
Также было отмечено, что Усс публично выразил благодарность президенту России Владимиру Путину 20 апреля 2023 года, пишет Общественная служба новостей.
Кроме того, предпринимателю приписывается предоставление помощи Вооруженным силам РФ через свою другую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.