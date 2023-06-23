Андрей Турчак: Пятый доклад группы по СВО направлен президенту

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Как сообщает rostovgazeta.ru, в докладе говорится и о текущих проблемах, которые требуют особого внимания и оперативных решений.
В рабочей группе предложили обращать внимание на боевой опыт и квалификацию добровольцев при их переходе на службу по контракту. Предлагается предоставлять разовые выплаты в 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их.
В докладе также говорится о необходимости поменять процедуру начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников спецоперации, которые длительное время находятся на линии соприкосновения, и расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий. Турчак предложил распространить его на сотрудников МЧС в новых регионах, которые участвуют в разминировании территорий и эвакуации людей; строителей, восстанавливающих инфраструктуру и строящих новую вблизи зоны СВО; ракетчиков и моряков, участвующих в боевых задачах за пределами зоны СВО.
Еще несколько инициатив касается наращивания выпуска технических средств реабилитации, увеличения числа выгодоприобретателей застрахованного бойца в случае его гибели, вступления в наследство в случае, если извещение о гибели военнослужащего приходит с большим опозданием.
Как отметил Турчак, особое внимание в докладе главе государства уделили вопросам производства беспилотников. Был предложен комплекс решений, должны ускорить развитие этого сектора. В частности, речь идет о предоставлении льгот и субсидий по аналогии с теми, что уже есть в сфере ИТ и электроники, а также особых условиях госзакупок и не только.
Как сообщает сайт партии ER.RU, ранее Владимир Путин подписал законы рабочей группы об упрощении процедур признания бойцов погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также подписан закон об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам СВО и закон о праве на бесплатную юридическую помощь.