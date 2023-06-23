Андрей Турчак: Пятый доклад группы по СВО направлен президенту

В рабочей группе предложили обращать внимание на боевой опыт и квалификацию добровольцев при их переходе на службу по контракту. Предлагается предоставлять разовые выплаты в 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их.