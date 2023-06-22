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Запрет на кормление в зоопарке, борьба с шелкопрядом и заморозки. Омск за день

22 июня 2023, 15:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Большереченском зоопарке гостям отныне нельзя кормить животных

Сотрудники зоопарка стали замечать, что их подопечные часто переедают. В особенности закормленными оказываются копытные. В связи с этим с июня ввели новое правило для посетителей. Теперь, как сообщают в пресс-центре зоопарка, гостям запрещено давать принесенный корм животным. По всей территории будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. Нарушителей намерены наказывать. Желающим угостить чем-нибудь животных грозят выводом из зоопарка.

Страдают животные. В омском Большереченском зоопарке ввели запрет на кормление
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Новость № 2. Для борьбы с шелкопрядом в омских лесах поставят феромонные ловушки

Где-то в начале июля представители Россельхознадзора отправятся в леса Омской области, но вовсе не для прогулки. Зеленый фонд региона оказался под угрозой вредителей — деревья объедают гусеницы шелкопряда. Для борьбы с насекомыми специалисты собираются поставить специальные ловушки с запахом. Будут организованы порядка 570 феромонных «засад». Отловленных особей ждет ряд экспертиз, которые помогут экспертам определить опасность гусениц.

Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда
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Новость № 3. Омичей предупредили о появлении заморозков на почве

В ближайшие дни погода преподнесет еще один сюрприз жителям Омской области. После продолжительного урагана и обильных осадков в регионе ожидаются заморозки. В травостое, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура опустится до -5 градусов. Опасное метеорологическое явление будет наблюдаться в период с 23 по 25 июня. С заморозками нельзя исключать возникновение коммунальных аварий, повреждений линий электропередач. Дождливая погода при этом сохранится в Омской области до воскресенья.

Возможны аварии. Омичей предупредили о заморозках на почве до -5⁰С
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