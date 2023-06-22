Запрет на кормление в зоопарке, борьба с шелкопрядом и заморозки. Омск за день

В ближайшие дни погода преподнесет еще один сюрприз жителям Омской области. После продолжительного урагана и обильных осадков в регионе ожидаются заморозки. В травостое, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура опустится до -5 градусов. Опасное метеорологическое явление будет наблюдаться в период с 23 по 25 июня. С заморозками нельзя исключать возникновение коммунальных аварий, повреждений линий электропередач. Дождливая погода при этом сохранится в Омской области до воскресенья.