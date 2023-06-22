В зоне СВО погиб актер народного театра из Омской области

Многие помнят его чуткость, отзывчивость, принципиальность и справедливость. Отслужив в воздушно-десантных войсках, Евгений вернулся в район и устроился на службу в органы внутренних дел. Затем вышел на пенсию в звании старшего лейтенанта полиции. Известно также, что он играл в народном театре имени Любови Фатеевой.