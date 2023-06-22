Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Изображение материала

В зоне СВО погиб актер народного театра из Омской области

22 июня 2023, 10:05
Фото: Город55
иллюстрация
Он был на территории боевых действий с сентября прошлого года.

Стало известно о гибели жителя Омской области Евгения Кавалерчика. Уроженец Усть-Ишимского района погиб 16 мая при исполнении воинского долга на территории ДНР. Завтра, 23 июня, в 13:00 у «Памятника Солдату» на территории муниципалитета состоится прощание с бойцом СВО. Об этом сообщается в официальном сообществе местной администрации.

Многие помнят его чуткость, отзывчивость, принципиальность и справедливость. Отслужив в воздушно-десантных войсках, Евгений вернулся в район и устроился на службу в органы внутренних дел. Затем вышел на пенсию в звании старшего лейтенанта полиции. Известно также, что он играл в народном театре имени Любови Фатеевой.

Мужчину призвали в рамках частичной мобилизации в прошлом году, 24 сентября. На передовой он был старшим разведчиком-дальномерщиком отделения управления взвода. Посмертно его представили к награде «Орден Мужества».

Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Спецоперация#Новости#Омская область#Боец СВО#Участник СВО
Подпишитесь
Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой
Сегодня, 09:57
С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей
Сегодня, 04:06
Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда
Сегодня, 05:39
Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города
Сегодня, 10:03
Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию
Сегодня, 06:50