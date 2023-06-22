В зоне СВО погиб актер народного театра из Омской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
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Updated Сегодня, 10:07
Стало известно о гибели жителя Омской области Евгения Кавалерчика. Уроженец Усть-Ишимского района погиб 16 мая при исполнении воинского долга на территории ДНР. Завтра, 23 июня, в 13:00 у «Памятника Солдату» на территории муниципалитета состоится прощание с бойцом СВО. Об этом сообщается в официальном сообществе местной администрации.
Многие помнят его чуткость, отзывчивость, принципиальность и справедливость. Отслужив в воздушно-десантных войсках, Евгений вернулся в район и устроился на службу в органы внутренних дел. Затем вышел на пенсию в звании старшего лейтенанта полиции. Известно также, что он играл в народном театре имени Любови Фатеевой.
Мужчину призвали в рамках частичной мобилизации в прошлом году, 24 сентября. На передовой он был старшим разведчиком-дальномерщиком отделения управления взвода. Посмертно его представили к награде «Орден Мужества».
Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.