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В Подмосковье начали проверку после падения лифта

22 июня 2023, 20:43
В подмосковном Воскресенске начали проводить проверку после падения лифта с людьми. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов уже на месте происшествия и работают над выявлением причин ЧП. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет 360tv.ru.

«В результате падения лифта два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу», — сообщили в Следственном комитете.

Вопросами ЧП также занимается прокуратура Московской области.

«В рамках проводимых надзорных мероприятий Воскресенская городская прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося», — отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что лифт упал с пятого этажа в шахту первого подъезда 14-этажного дома №3 на улице Хрипунова. Два человека получили травмы и были доставлены в районную больницу.

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