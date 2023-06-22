В Подмосковье начали проверку после падения лифта

Posted Сегодня, 20:43
Published Сегодня, 20:43
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Сотрудники правоохранительных органов уже на месте происшествия и работают над выявлением причин ЧП. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет 360tv.ru.
«В результате падения лифта два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу», — сообщили в Следственном комитете.
Вопросами ЧП также занимается прокуратура Московской области.
«В рамках проводимых надзорных мероприятий Воскресенская городская прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося», — отметили в прокуратуре.
Ранее стало известно, что лифт упал с пятого этажа в шахту первого подъезда 14-этажного дома №3 на улице Хрипунова. Два человека получили травмы и были доставлены в районную больницу.