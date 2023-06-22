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В Омской области в день годовщины начала ВОВ почтили память погибших земляков

22 июня 2023, 08:42
Фото: Правительство Омской области
Из Омска на фронт ушли почти 300 тысяч человек. Половина из них не вернулась с полей сражений.

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби омичи возложили венки и цветы в Парке Победы к мемориалам воинской славы.

«Думаю, не нужно пояснять, что значит дата 22 июня для всех жителей нашей страны и миллионов людей за ее пределами. Вечная память героям, оставшимся на полях сражений, в разрушенных городах и поселках; уничтоженным в концлагерях. Низкий поклон ныне живым свидетелям самой кровопролитной войны в истории XX века. Мы помним», — написал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В годы войны омичи проводили на фронт почти 300 тысяч человек. Половина из них не вернулась с полей сражений. Всего в Великой Отечественной войне Советский Союз потерял 27 миллионов человек.

Тысячи омичей за мужество и героизм на фронтах награждены высокими правительственными наградами, в том числе посмертно. 240 омичей были удостоены звания Героя Советского Союза, 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

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#Евгений Игишев#ВОВ#День памяти и скорби#Великая Отечественная война#22 июня#Общество#Омск#Омская область
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