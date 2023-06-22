В Омской области из-за ремонта путей на неделю поменяют расписание десяти электричек

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Стало известно, что с 24 июня изменится схема движения нескольких пригородных поездов. Причина — плановый ремонт на железнодорожных путях. Десять электричек будут ходить по новому расписанию до 1 июля.
Список электропоездов, которых коснутся изменения:
Помимо этого 24, 25 июня и 1 июля две электрички будут курсировать по измененному графику:
Напомним, с 1 июля в пригородных поездах подорожает стоимость поездок. Плата за проезд будет зависеть от километража поездки. К слову, стоимость проезда в пригородных электричках не менялась полтора года.