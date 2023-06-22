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В Омской области из-за ремонта путей на неделю поменяют расписание десяти электричек

22 июня 2023, 11:40
Фото: Город55
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Изменения вступят в силу уже в эту субботу.

Стало известно, что с 24 июня изменится схема движения нескольких пригородных поездов. Причина — плановый ремонт на железнодорожных путях. Десять электричек будут ходить по новому расписанию до 1 июля.

Список электропоездов, которых коснутся изменения:

  • № 6563 Омск — Называевская, отправление в 7:30 (по расписанию), прибытие в 10:05 (на 4 минут позже);
  • № 6564 Называевская — Омск, отправление в 15:55 (по расписанию), прибытие в 18:35 (на 10 минут позже);
  • № 6569 Омск — Называевская, отправление в 19:19 (на 24 минуты позже), прибытие в 21:53 (на 28 минут позже);
  • №6570 Называевская — Омск, отправление в 6:38 (на 39 минут позже), прибытие в 9:16 (на 49 минут позже);
  • № 6555 Московка — Называевская, отправление со станции Омск в 10:18 (по расписанию), прибытие в 13:27 (на 4 минуты позже);
  • № 6556 Называевская — Московка, отправление в 13:43 (по расписанию), прибытие на станцию Омск в 17:05 (на 9 минут позже);
  • № 6666 Омск — Калачинская, отправление в 10:43 (на 5 минут позже), прибытие в 12:22 (на 5 минут позже);
  • № 6702 Входная — Омск, отправление с о. п. 2883 км в 9:50 (на 12 минут позже), прибытие на станцию Омск в 10:19 (на 12 минут позже).

Помимо этого 24, 25 июня и 1 июля две электрички будут курсировать по измененному графику:

  • № 6567 Омск — Называевская, отправление в 15:06 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Называевская в 17:55 (на 8 минут позже);
  • № 6568 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская в 18:15 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Омск в 20:55 (на 4 минуты позже).

Напомним, с 1 июля в пригородных поездах подорожает стоимость поездок. Плата за проезд будет зависеть от километража поездки. К слову, стоимость проезда в пригородных электричках не менялась полтора года.

В Омске с середины лета подорожает проезд в пригородных электричках
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Транспорт#Электричка#Омск-пригород
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