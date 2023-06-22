В Омске спустя 7 лет расселят жителей аварийной трехэтажки в микрорайоне «Радуга»

Жильцов трехэтажного дома на территории теплично-парникового комбината в микрорайоне «Радуга» решено расселить. В доме 66 квартир. Стоит отметить, что его признали аварийным еще в августе 2016 года. Однако соответствующее постановление мэр Омска Сергей Шелест подписал в этом году.