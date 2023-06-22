Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:44

Published Сегодня, 02:44

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Изображение материала

В Омске спустя 7 лет расселят жителей аварийной трехэтажки в микрорайоне «Радуга»

22 июня 2023, 02:44
Фото: Город55
иллюстрация
Также еще 3 дома признаны аварийными.

Жильцов трехэтажного дома на территории теплично-парникового комбината в микрорайоне «Радуга» решено расселить. В доме 66 квартир. Стоит отметить, что его признали аварийным еще в августе 2016 года. Однако соответствующее постановление мэр Омска Сергей Шелест подписал в этом году.

Теперь трехэтажку изъяли для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений. Кроме того, в еще одном подписанном постановлении признаны аварийными 4 дома по следующим адресам:

  • ул. Круговая, 12;
  • 6-я Восточная, 46;
  • 13-я Линия, 170;
  • дачный дом в СНТ «Рябинушка».

Напомним, что недавно из-за сильного ветра на 7 этаже жилого дома на улице Транссибирская произошло обрушение. Кирпичная кладка вылетели из балкона так, что оконная рама осталась без основания. Прокуратура начала проверку по данному факту.

В Омске во время урагана из балкона многоэтажки выпали кирпичи
Узнать подробнее
Читайте также:
В Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет ПрофсоюзовВ Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два домаОмичам рассказали, почему в доме на Космическом проспекте обвалилась часть стены
#Ксения Карагодина#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Расселение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Вчера, 06:17
Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области
Вчера, 08:00
Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт
Вчера, 09:50
Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы
Вчера, 10:39
Признаны аварийными. В двух многоэтажках Омска у собственников изымают квартиры
Вчера, 10:35
В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО
Вчера, 10:57