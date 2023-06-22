В Омске спустя 7 лет расселят жителей аварийной трехэтажки в микрорайоне «Радуга»

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:55
Жильцов трехэтажного дома на территории теплично-парникового комбината в микрорайоне «Радуга» решено расселить. В доме 66 квартир. Стоит отметить, что его признали аварийным еще в августе 2016 года. Однако соответствующее постановление мэр Омска Сергей Шелест подписал в этом году.
Теперь трехэтажку изъяли для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений. Кроме того, в еще одном подписанном постановлении признаны аварийными 4 дома по следующим адресам:
Напомним, что недавно из-за сильного ветра на 7 этаже жилого дома на улице Транссибирская произошло обрушение. Кирпичная кладка вылетели из балкона так, что оконная рама осталась без основания. Прокуратура начала проверку по данному факту.