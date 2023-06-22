В Омске пьяная мать с тремя детьми устроила массовое ДТП на перекрестке

В пресс-службе полиции сообщили, что мать везла их без детских автокресел. Более того, у нее не было водительских прав. Алктектора показал, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения — 443 мг/л. Неизвестно, выпивала ли омичка за рулем, но рядом с водительским креслом находилась опустошенная бутылка.