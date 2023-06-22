В Омске пьяная мать с тремя детьми устроила массовое ДТП на перекрестке

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
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Updated Сегодня, 10:55
Накануне вечером, 21 июня, в Октябрьском округе случилось тройное ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об аварии в 21:50. В региональном УМВД рассказали подробности инцидента.
Изрядно выпив и посадив малолетних детей в машину, женщина 1997 года рождения села за руль Mazda Demio. На перекрестке улиц Кирова и 15-й Рабочей она врезалась в стоявший Toyota Allion, в котором двигался мужчина 1954 года рождения. От удара вторую иномарку отбросило на Nissan, стоявший в попутном направлении. За рулем третьего авто находился мужчина 1979 года рождения.
В столкновении пострадала главная героиня ДТП, ее сын 2021 года рождения, находившийся в салоне, а также водитель Toyota. Им была оказана медицинская помощь. Пассажирами Mazda также стали мальчик того же года рождения, что и пострадавший, и девочка 2017 года рождения.
В пресс-службе полиции сообщили, что мать везла их без детских автокресел. Более того, у нее не было водительских прав. Алктектора показал, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения — 443 мг/л. Неизвестно, выпивала ли омичка за рулем, но рядом с водительским креслом находилась опустошенная бутылка.
В отношении водителя Mazda составлено сразу несколько административных дел (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ; ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ; ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ; ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ). Как еще выяснилось, многодетная мать любит быструю езду. С начала 2023 года женщина 38 раз нарушала ПДД, в том числе 33 раза превышала скоростной режим. Проверка по этой аварии продолжается. Об инциденте сообщили инспекторам по делам несовершеннолетних.
Ранее Город55 писал о другой аварии с несовершеннолетними пострадавшими. ДТП случилось на полевой дороге Называевск-Исилькуль. Водитель выпил и сел за руль, посадив на пассажирские кресла двух маленьких мальчиков. Мужчина не справился с управлением, из-за чего авто опрокинулось.