В Омске появилась передвижная научная лаборатория для детей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В маршрут мобильной лаборатории «Микроскоп на колесиках» включены пять библиотек в городке Нефтяников. В каждой из них лаборатория задержится на 1-1,5 месяца. Программа занятий и мастер-классов лаборатории рассчитана на детей от 5 лет. Все они проводятся в игровой форме опытными педагогами из городских библиотек. В распоряжении юных исследователей — интерактивный глобус, микроскоп, световая песочница и другое оборудование.
Первую остановку «Микроскоп на колесиках» сделал в детской библиотеке имени А. С. Пушкина на улице 50 лет Октября, где пробудет до конца июня. В рамках лабораторной работы ребята уже успели исследовать под микроскопом свойства песка и грунта, провести химические опыты и понаблюдать за жизнью муравьиной фермы. С расписанием занятий мобильной лаборатории можно ознакомиться на сайте омских библиотек.
«Дети с энтузиазмом участвуют в образовательных активностях передвижной лаборатории, волонтеры которой стараются зародить у ребят интерес к устройству мира. Это важный инструмент формирования инженерного мышления», — отметила заместитель мэра Омска Инна Елецкая.
Создание мобильной лаборатории «Микроскоп на колесиках» стало возможно благодаря грантовой поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти» в рамках конкурса «Родные города». Одержав в нем победу, авторы идеи из Молодежного совета Омска приобрели специальное оборудование для демонстрации опытов.
«Омский НПЗ поддержал просветительскую инициативу, чтобы развивать интерес ребят к техническим знаниям. Эта работа важна для формирования в будущем кадрового резерва высококвалифицированных профессионалов в регионе. Мы видим, что школьники охотно пользуются уникальными возможностями этого образовательного проекта и получают представление об инженерных специальностях. В перспективе наиболее активные ребята смогут попробовать себя в программе „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“, которая обеспечивает подготовку в Омской области молодых специалистов для отрасли», — отметила заместитель генерального директора Омского НПЗ Светлана Шагова.