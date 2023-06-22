В Омске появилась передвижная научная лаборатория для детей

В маршрут мобильной лаборатории «Микроскоп на колесиках» включены пять библиотек в городке Нефтяников. В каждой из них лаборатория задержится на 1-1,5 месяца. Программа занятий и мастер-классов лаборатории рассчитана на детей от 5 лет. Все они проводятся в игровой форме опытными педагогами из городских библиотек. В распоряжении юных исследователей — интерактивный глобус, микроскоп, световая песочница и другое оборудование.