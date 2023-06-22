В Омске подрядчики благоустраивают город с опережением графика

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Администрация Омска рассказала о том, как продвигается благоустройство общественных территории в городе. Напомним, что их проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В данное время работы идут на семи площадках, а один из объектов почти готов к сдаче. Речь идет об улице Моторной.
Жители Московки теперь могут наслаждаться прогулками на обновленном участке. Зона для променада находится в районе улиц Моторной и Гашека. На пешеходных дорожках появилась новая плитка, у фонтана выложена новая брусчатка. Также для отдыха и удобства были поставлены новые скамейки и мусорные урны.
Как отмечают в пресс-центре мэрии, благоустройство общественных зон идет с опережением графика. Например, отлично движется к финалу компания «СибДор», которая занимается третьим этапом обновления «Зеленого острова». Места для пешеходов, велодорожки, свежий газон — территория преобразилась. Также активно в городе благоустраивают «Городской сад», микрорайон «Прибрежный», сквер имени Панфилова и площадь праздников на улице Гашека.
Первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков рассказал, что вместе с сотрудниками «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», представителями окружных администраций и надзорными органами ведомство контролирует работу подрядчиков.
«В случае отставания от графика и несоответствия качества выполненных работ — будем расторгать договоры. Напомню, по условиям заключенных контрактов, подрядные организации должны сдать готовые объекты до 1 сентября», — отметил Михаил Горчаков.
Добавим, в общей сложности на благоустройство семи общественных зон выделено больше 173 млн рублей. Средства были направлены из областного и федерального бюджетов. Соответствующие работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»