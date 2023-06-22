В Омске подрядчики благоустраивают город с опережением графика

Администрация Омска рассказала о том, как продвигается благоустройство общественных территории в городе. Напомним, что их проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В данное время работы идут на семи площадках, а один из объектов почти готов к сдаче. Речь идет об улице Моторной.