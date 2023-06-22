В Омске из-за перекрытий ко Дню молодежи автобусы будут работать по измененным схемам

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В субботу, 24 июня, Омск будет праздновать День молодежи. Для организации праздника в центре города перекроют улицу Ленина (участок от Интернациональной до площади Победы). Ограничения для автомобилистов будут и на Соборной площади. Запрет ввели с 10:00 22 июня до 12:00 25 июня.
Как сообщают в пресс-центре администрации Омска, в связи с этим до обеда воскресенья изменятся схемы движения пассажирского транспорта:
Напомним, что перекрытие дорог для проведения праздничных мероприятий будет преимущественно в центре. До обеда воскресенья для проезда окажутся недоступными улицы Ленина, Банковский переулок, Ивана Алексеева, Тарская и другие.
Ранее Город55 писал о том, что ждет омичей в субботу, 24 июня. Для горожан в выходной день развернут интерактивные площадки, фотозоны. Вечером состоится масштабный музыкальный марафон с приглашенными звездами. Есть в программе мероприятия и выступлением секретного хедлайнера, имя которого гости узнают в День молодежи.