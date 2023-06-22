Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Изображение материала

В Омске из-за перекрытий ко Дню молодежи автобусы будут работать по измененным схемам

22 июня 2023, 13:45
Фото: Город55
иллюстрация
Изменения коснутся пяти маршрутов.

В субботу, 24 июня, Омск будет праздновать День молодежи. Для организации праздника в центре города перекроют улицу Ленина (участок от Интернациональной до площади Победы). Ограничения для автомобилистов будут и на Соборной площади. Запрет ввели с 10:00 22 июня до 12:00 25 июня.

Как сообщают в пресс-центре администрации Омска, в связи с этим до обеда воскресенья изменятся схемы движения пассажирского транспорта:

  • автобус № 73 в направлении Чкаловска поедет с Красного Пути по Интернациональной, повернет на Герцена, далее будут двигаться по Ленина по утвержденной схеме. В обратном направлении транспорт отправится без изменения схемы движения;
  • автобусы № 94, 500, 503 в направлении Амура будут с Красного Пути ехать по Интернациональной с правым поворотом на Герцена. В районе площади Победы они развернутся и поедут далее по утвержденным схемам.
  • автобус № 62 в направлении поселка Большая Островка будет двигаться с Красного Пути по Интернациональной, Ленина, Юбилейному мосту и Лермонтова.

Напомним, что перекрытие дорог для проведения праздничных мероприятий будет преимущественно в центре. До обеда воскресенья для проезда окажутся недоступными улицы Ленина, Банковский переулок, Ивана Алексеева, Тарская и другие.

Ранее Город55 писал о том, что ждет омичей в субботу, 24 июня. Для горожан в выходной день развернут интерактивные площадки, фотозоны. Вечером состоится масштабный музыкальный марафон с приглашенными звездами. Есть в программе мероприятия и выступлением секретного хедлайнера, имя которого гости узнают в День молодежи.

В Омске для празднования Дня молодежи на три дня перекроют улицы в центре
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Автобус#Пассажирский автобус#День молодежи#Новости#Омск#Общество#Транспорт#Город
Подпишитесь
Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой
Сегодня, 09:57
С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей
Сегодня, 04:06
Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда
Сегодня, 05:39
Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города
Сегодня, 10:03
Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию
Сегодня, 06:50
В зоне СВО погиб актер народного театра из Омской области
Сегодня, 10:05