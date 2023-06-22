В Омске из-за перекрытий ко Дню молодежи автобусы будут работать по измененным схемам

Ранее Город55 писал о том, что ждет омичей в субботу, 24 июня. Для горожан в выходной день развернут интерактивные площадки, фотозоны. Вечером состоится масштабный музыкальный марафон с приглашенными звездами. Есть в программе мероприятия и выступлением секретного хедлайнера, имя которого гости узнают в День молодежи.