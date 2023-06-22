В Москве прошла церемония награждения победителей премии «Золотой Меркурий»

Хвостиков указал на наличие между банком и бизнесом тесной смычки, включающей в себя кредиты, расчеты и другие продукты. Экономической трансформации способствуют разные факторы, в числе которых общая цифровизация общества и различные программы по подготовке бизнес-планов и стратегий. При четком понимании направлений и способов развития своего бизнеса у предпринимателей снижаются риски, подытожил эксперт.