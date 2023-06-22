В Москве прошла церемония награждения победителей премии «Золотой Меркурий»

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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По словам организаторов, основная цель конкурса — поддержать и популяризировать предпринимательство в Российской Федерации. В этом году были такие номинации, как «Семейные предприятия России» и «Лучшие малые предприятия». Также заявки принимались на участие в номинации «Экспортеры».
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин обратил внимание на то, что конкурс проводится уже на протяжении двадцати лет, и за этот период четко определились две его ключевые задачи.
«Первая задача — это работа с российскими экспортерами, потому что все они были связаны с Торгово-промышленной палатой. Все они получали соответствующие документы, сертификаты происхождения товаров, что укрепило наши связи с этой категорией российского бизнеса», — рассказал Катырин.
Вторая задача заключается в работе с представителями малого бизнеса. Около 70% предприятий, которые входят в ТПП в российских регионах, являются субъектами МСП.
Стоит отметить, что ежегодно в премии принимают участие малые предприятия и компании-экспортеры. По условиям конкурса, численность сотрудников для организаций-участников должна быть не более ста. Право выбора победителей закреплено за национальным экспертным советом. В этот орган входят представители власти, бизнес-сообщества и ТПП России.
Заместитель председателя правления банка «МФК» Анатолий Хвостиков обратил внимание на происходящую сейчас трансформацию экономической системы, которая затрагивает в том числе малый и средний бизнес.
Хвостиков указал на наличие между банком и бизнесом тесной смычки, включающей в себя кредиты, расчеты и другие продукты. Экономической трансформации способствуют разные факторы, в числе которых общая цифровизация общества и различные программы по подготовке бизнес-планов и стратегий. При четком понимании направлений и способов развития своего бизнеса у предпринимателей снижаются риски, подытожил эксперт.
Лауреатов и победителей «Золотого Меркурия» наградили статуэтками премии и медалями, которые были изготовлены по эскизам художника Владимира Суровцева.