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В Большереченском районе Омской области нашли сразу 5 очагов лейкоза коров

22 июня 2023, 09:45
Фото: 1MI
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На территории населенных пунктов ввели карантин.

В Большереченском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ 22 июня подписал начальник Главного регионального управления ветеринарии Владимир Плащенко.

Очаги лейкоза нашли сразу в пяти фермерских хозяйствах: в селе Новологиново, в деревне Яготово, селе Красный Яр и два очага в селе Такмык. На территории населенных пунктов запрещен ввоз и вывоз животных, посещение хозяйств посторонними людьми. Также в карантинной зоне нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.

Ранее Город55 сообщал, что в Саргатском и Кормиловском районе Омской области ввели карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 6 августа. Всего с начала 2023 года в Омской области обнаружили больше 20 очагов бешенства.

Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
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#Карантин#Большереченский зоопарк#Большереченский район#Лейкоз#Лейкоз КРС#Ограничения#Ограничительные меры#Омская область#Евгений Игишев
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