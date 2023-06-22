В Большереченском районе Омской области нашли сразу 5 очагов лейкоза коров

Очаги лейкоза нашли сразу в пяти фермерских хозяйствах: в селе Новологиново, в деревне Яготово, селе Красный Яр и два очага в селе Такмык. На территории населенных пунктов запрещен ввоз и вывоз животных, посещение хозяйств посторонними людьми. Также в карантинной зоне нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.