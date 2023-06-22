В Большереченском районе Омской области нашли сразу 5 очагов лейкоза коров

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
В Большереченском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ 22 июня подписал начальник Главного регионального управления ветеринарии Владимир Плащенко.
Очаги лейкоза нашли сразу в пяти фермерских хозяйствах: в селе Новологиново, в деревне Яготово, селе Красный Яр и два очага в селе Такмык. На территории населенных пунктов запрещен ввоз и вывоз животных, посещение хозяйств посторонними людьми. Также в карантинной зоне нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.
Ранее Город55 сообщал, что в Саргатском и Кормиловском районе Омской области ввели карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 6 августа. Всего с начала 2023 года в Омской области обнаружили больше 20 очагов бешенства.