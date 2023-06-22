Цифровизация делает медпомощь по ОМС доступнее

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В России впервые начали переносить данные всех подсистем ФОМС на единую цифровую платформу «ГосТех», пишут «Новые Известия».
В прошлом году собрали базы данных каждого субъекта России в федеральную систему единого регистра застрахованных лиц. Каждому застрахованному в системе ОМС гражданину с декабря 2022 года доступен цифровой полис ОМС. Благодаря такому электронному документу при обращении в любое медучреждение потребуется только предъявить паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, внедрение цифрового полиса поможет избавить пациентов от бумажной волокиты, сделает медпомощь доступнее. На фоне введения цифрового полиса решено было учредить и новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Согласно таким правилам, сведения о застрахованных лицах теперь передаются в единый регистр застрахованных лиц, что помогает избежать дублирования информации, ускорить процедуру оформления документов и повысить эффективность передачи данных между участниками системы.
Цифровой полис ОМС не отличается от полиса на бумажном бланке или на карточке. Он представляет собой уникальную последовательность чисел в виде штрихкода. Документ может храниться в личном кабинете на портале госуслуг, в смартфоне и на любом другом гаджете. Его владелец имеет право на получение бесплатной медпомощи по базовой программе государственных гарантий в любом из регионов Российской Федерации.
С декабря 2022 года данные о всех полисах ОМС вносятся в единый реестр застрахованных лиц, который составляется на базе записей территориальных фондов ОМС. Новорожденные, а также лица, получившие гражданство России, с 1 декабря 2022 года автоматически вносятся в регистр.
Для оформления электронного полиса необходима верифицированная учетная запись на «Госуслугах». Если пользователь ранее внес номер полиса в личный кабинет, цифровой документ появится автоматически. Если полис не был оформлен ранее, можно составить заявление, чтобы сразу получить электронную версию документа.
Помимо цифрового полиса, еще одна важная задача — развитие государственной информационной системы (ГИС) ОМС, благодаря которой осуществляется цифровая трансформация ФОМС. В единой базе будет содержаться вся медицинская информация о пациенте — сведения из всех организаций ОМС и ДМС. Лечащий врач получит доступ к личному профилю застрахованного, где собраны анализы и результаты обследований, сделанные в течение всей жизни человека с момента его рождения.
В рамках ГИС планируется создать единый интернет-портал обязательного медицинского страхования, чтобы сделать сведения об ОМС более открытыми и доступными.