Цифровизация делает медпомощь по ОМС доступнее

Цифровой полис ОМС не отличается от полиса на бумажном бланке или на карточке. Он представляет собой уникальную последовательность чисел в виде штрихкода. Документ может храниться в личном кабинете на портале госуслуг, в смартфоне и на любом другом гаджете. Его владелец имеет право на получение бесплатной медпомощи по базовой программе государственных гарантий в любом из регионов Российской Федерации.