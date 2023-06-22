Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:50

Published Сегодня, 20:50

Modified Сегодня, 20:53

Updated Сегодня, 20:53

Три четверти россиян помнят о дате начала Великой Отечественной войны

22 июня 2023, 20:50
Опрос ВЦИОМ, показал, что 75% россиян помнят дату начала Великой Отечественной войны. Результаты исследования опубликованы на сайте центра изучения общественного мнения. Опрос был приурочен ко Дню памяти и скорби.

«Спустя более чем восемь десятилетий россияне продолжают помнить страшную дату начала войны (75%), причем в этом году отмечен максимум за годы измерений, а с 2007 года показатель вырос до 65%», — сказано в сообщении организации. Об этом пишет 360tv.ru.

Более половины россиян (53%) в этот день занимаются чем-то особенным. Проводят памятные мероприятия внутри семьи 28%, несут цветы к памятникам и убираются на могилах воинов 18% опрошенных. Посещают памятные акции, концерты и шествия 12% респондентов.

Меньше обращаются к религиозной скорби (6%), обращаются к культуре военных лет 5%. При этом 43% участников опроса в эту дату не делают ничего. Большинство опрошенных — 81% — в эту дату посещают памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

Абсолютное большинство россиян (93%) заявили, что в их населённых пунктах памятники павшим воинам находятся в хорошем состоянии. И только 2% опрошенных сообщили о плохом состоянии мемориалов.

Подпишитесь
Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой
Сегодня, 09:57
С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей
Сегодня, 04:06
Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда
Сегодня, 05:39
Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города
Сегодня, 10:03
Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию
Сегодня, 06:50
В зоне СВО погиб актер народного театра из Омской области
Сегодня, 10:05