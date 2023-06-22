Три четверти россиян помнят о дате начала Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
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«Спустя более чем восемь десятилетий россияне продолжают помнить страшную дату начала войны (75%), причем в этом году отмечен максимум за годы измерений, а с 2007 года показатель вырос до 65%», — сказано в сообщении организации. Об этом пишет 360tv.ru.
Более половины россиян (53%) в этот день занимаются чем-то особенным. Проводят памятные мероприятия внутри семьи 28%, несут цветы к памятникам и убираются на могилах воинов 18% опрошенных. Посещают памятные акции, концерты и шествия 12% респондентов.
Меньше обращаются к религиозной скорби (6%), обращаются к культуре военных лет 5%. При этом 43% участников опроса в эту дату не делают ничего. Большинство опрошенных — 81% — в эту дату посещают памятники, посвященные Великой Отечественной войне.
Абсолютное большинство россиян (93%) заявили, что в их населённых пунктах памятники павшим воинам находятся в хорошем состоянии. И только 2% опрошенных сообщили о плохом состоянии мемориалов.