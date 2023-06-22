Три четверти россиян помнят о дате начала Великой Отечественной войны

«Спустя более чем восемь десятилетий россияне продолжают помнить страшную дату начала войны (75%), причем в этом году отмечен максимум за годы измерений, а с 2007 года показатель вырос до 65%», — сказано в сообщении организации. Об этом пишет 360tv.ru.