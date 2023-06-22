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Страдают животные. В омском Большереченском зоопарке ввели запрет на кормление

22 июня 2023, 05:59
Фото: Город55
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Посетителям омского Большереченского зоопарка запретили кормить животных

За нарушение правил грозит вывод из зоопарка.

Пресс-служба «Государственного Большереченского Зоопарка имени В. Д. Соломатина» сообщает, что с июня 2023 года на территории зоопарка вводят новые правила. Теперь посетителям запрещается кормить животных принесенным кормом.

Оказалось, что в зоопарке участились случаи перекорма животных, в особенности копытных. Однако следить за каждым посетителем на входе у кассы не выйдет. Для этого на территории будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Стоит отметить, что за нарушение правил грозит вывод из зоопарка.

Напомним, что в этом году в зоопарке родились 2 олененка, а также из Тюкалинского района приехали два верблюда (самка и самец).

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