Страдают животные. В омском Большереченском зоопарке ввели запрет на кормление

Оказалось, что в зоопарке участились случаи перекорма животных, в особенности копытных. Однако следить за каждым посетителем на входе у кассы не выйдет. Для этого на территории будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Стоит отметить, что за нарушение правил грозит вывод из зоопарка.