Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Стало известно, во сколько обойдется наряд на выпускной для омской молодежи в этом году. Согласно данным исследования маркетплейса Ozon и ювелирного бренда SOKOLOV, средняя стоимость праздничного образа для девушек составила 7 437 рублей, для парней — 7 237 рублей. Покупкой нарядов на выпускной школьники с родителями были озадачены еще с начала года. Спрос на платья, костюмы и аксессуары значительно вырос с января по май.
7 237 рублей за образ для девушки — еще бюджетный вариант, уточнили аналитики. Порядка 4 944 рублей придется потратить на одежду, обувь и украшения. К слову, выпускницы предпочитают больше аксессуары с фианитами (рост продаж на 87%), но в почете и драгоценные камни (рост продаж на 13%). Популярным дополнением на шею к образу в 2023 году стало колье. Продажи в сравнении с прошлым годом перед выпускным выросли на 146%, средний чек составил 2 576 рублей. На втором месте по популярности оказались серьги, стоимость которых в среднем равняется 4 895 рублей. Среди металлов при этом лидирует серебро.
Также нужно учесть траты на косметику — 2 493 рублей в среднем. Недорогой парфюм для выпускного будет стоить около 885 рублей, помада — 342 рубля, средство для укладки — 594 рубля, тени и тушь для ресниц — 672 рубля.
Юношам подготовка к балу обойдется несколько дешевле. Многие при этом отказались от модных трендов в пользу классического черно-белого стиля. К рубашке, брюкам и костюмам парни чаще выбирают запонки и ремни в качестве аксессуаров. Также на пике популярности у выпускников часы (рост продаж на 156%). Средняя стоимость наручного украшения — 5 658 рублей.
«Многие выпускники в этом году выбирают не только классику, но и одежду ярких летних цветов или, наоборот, нежных пастельных оттенков. Расходы на образ для выпускного зависят не только от предпочтений в нарядах, но и от региона проживания. Большое всего на наряды тратят в Москве и Московской области, а меньше всего — в Татарстане», — рассказала директор по развитию бизнеса Ozon в категории Fashion Илоанга Ершова.
Директор по продукту ювелирной компании SOKOLOV Елена Ракутина дала совет выпускникам: практически под любой стиль подойдут асимметричные изделия геометрических форм.
«Молодым людям помогут завершить свой образ на выпускной набор мягких браслетов из бусин, цепей различных плетений и толщины, массивные цепи на шею или набор фаланговых колец. Также запонки в виде забавных персонажей и символов будут стильно смотреться на классических однотонных рубашках», — добавила эксперт.
Напомним, что выпускные вечера для оканчивающих 11 класс состоятся уже в эту субботу, 24 июня. Для 9 классов праздник организуют в следующую пятницу, 30 июня. Выпускной собираются в этом году объединить с Днем молодежи.
На Соборной площади после официальной части выпускников поздравят первые лица города и области. После этого состоится музыкальный марафон со звездными гостями. Для получивших аттестат будет подготовлена VIP-зона.