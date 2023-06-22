7 237 рублей за образ для девушки — еще бюджетный вариант, уточнили аналитики. Порядка 4 944 рублей придется потратить на одежду, обувь и украшения. К слову, выпускницы предпочитают больше аксессуары с фианитами (рост продаж на 87%), но в почете и драгоценные камни (рост продаж на 13%). Популярным дополнением на шею к образу в 2023 году стало колье. Продажи в сравнении с прошлым годом перед выпускным выросли на 146%, средний чек составил 2 576 рублей. На втором месте по популярности оказались серьги, стоимость которых в среднем равняется 4 895 рублей. Среди металлов при этом лидирует серебро.