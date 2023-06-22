С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В Омске объявили аукцион на охрану объектов выставки «Флора-2023». Заказчик — департамент городского хозяйства омской мэрии — готов заплатить охранной компании 1 130 742,54 рубля (это максимальная цена контракта).
Подрядчику предстоит работать на территории скверов «Выставочный» и «Воскресенский», где и разместят цветочные композиции, с 27 июля по 9 августа. Схема охраняемых объектов выглядит следующим образом:
По условиям контракта, победитель должен обеспечить 12-, 17-часовые и суточные дежурства сотрудников. Время работы охранников составит 3594 человеко-часа. Круглосуточные дежурства начнутся 28 июля и завершатся 8 августа. Сразу 14 человек будут дежурить круглосуточно с 4 по 8 августа.
У охранников, кстати, при себе не будет оружия, но им обещают выдать наручники и резиновые палки отечественного производства. В обязанности работников службы охраны будет входить патрулирование территории «Флоры», предотвращение поломок и хищений материальных ценностей. Также охранникам необходимо следить, чтобы омичи не ходили по клумбам и газонам и не занимались несанкционированной торговлей. Выбрать охранную организацию ДГХ собирается 29 июня.
Еще 2,88 млн рублей выделили на закупку цветочной рассады для «Флоры-2023». На эту сумму омское УДХБ рассчитывает приобрести 129 250 цветов (среди них бегония, петуния, бархатцы, целлозия, крестовник, колеус, агератум и алиссум). Подрядчику нужно поставить рассаду в здание по улице Суворова, 136А с 17 по 25 июля.
Ранее Город55 рассказывал, что для «Флоры» ищут изготовителей 14 цветочных композиций. На эти цели выделили почти 14 млн рублей. Здесь мы показывали эскизы, как будут выглядеть композиции в этом году.