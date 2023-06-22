Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Изображение материала

С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей

22 июня 2023, 04:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Охранникам омской выставки «Флора-2023» готовы заплатить более миллиона рублей

Патрулировать территорию выставки охранники должны будут с 27 июля по 9 августа 2023 года.

В Омске объявили аукцион на охрану объектов выставки «Флора-2023». Заказчик — департамент городского хозяйства омской мэрии — готов заплатить охранной компании 1 130 742,54 рубля (это максимальная цена контракта).

Подрядчику предстоит работать на территории скверов «Выставочный» и «Воскресенский», где и разместят цветочные композиции, с 27 июля по 9 августа. Схема охраняемых объектов выглядит следующим образом:

Схема охраняемых объектовСхема охраняемых объектов
Схема охраняемых объектов
Фото: Проект контракта

По условиям контракта, победитель должен обеспечить 12-, 17-часовые и суточные дежурства сотрудников. Время работы охранников составит 3594 человеко-часа. Круглосуточные дежурства начнутся 28 июля и завершатся 8 августа. Сразу 14 человек будут дежурить круглосуточно с 4 по 8 августа.

У охранников, кстати, при себе не будет оружия, но им обещают выдать наручники и резиновые палки отечественного производства. В обязанности работников службы охраны будет входить патрулирование территории «Флоры», предотвращение поломок и хищений материальных ценностей. Также охранникам необходимо следить, чтобы омичи не ходили по клумбам и газонам и не занимались несанкционированной торговлей. Выбрать охранную организацию ДГХ собирается 29 июня.

Еще 2,88 млн рублей выделили на закупку цветочной рассады для «Флоры-2023». На эту сумму омское УДХБ рассчитывает приобрести 129 250 цветов (среди них бегония, петуния, бархатцы, целлозия, крестовник, колеус, агератум и алиссум). Подрядчику нужно поставить рассаду в здание по улице Суворова, 136А с 17 по 25 июля.

Ранее Город55 рассказывал, что для «Флоры» ищут изготовителей 14 цветочных композиций. На эти цели выделили почти 14 млн рублей. Здесь мы показывали эскизы, как будут выглядеть композиции в этом году.

14 миллионов на цветы. Омичам показали эскизы выставки «Флора-2023»
Узнать подробнее
#Охрана#Флора#Цветы#Подрядчик#Департамент горхозяйства мэрии Омска#УДХБ#Город#Общество#Новости#Омск#Юлия Истомина
Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Вчера, 06:17
Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда
Сегодня, 05:39
Детскую инфекционную больницу на 300 мест в Омске будут строить военные
Сегодня, 05:51
Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию
Сегодня, 06:50
Достроят за год. В Омске возобновят работы на трех проблемных домах с 736 дольщиками
Сегодня, 06:26