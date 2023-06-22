С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей

У охранников, кстати, при себе не будет оружия, но им обещают выдать наручники и резиновые палки отечественного производства. В обязанности работников службы охраны будет входить патрулирование территории «Флоры», предотвращение поломок и хищений материальных ценностей. Также охранникам необходимо следить, чтобы омичи не ходили по клумбам и газонам и не занимались несанкционированной торговлей. Выбрать охранную организацию ДГХ собирается 29 июня.