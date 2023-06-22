Просрочка платежа. Омские антимонопольщики оштрафовали главу районных библиотек

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В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в отношении директора МКУК «Оконешниковкая межпоселенческая библиотечная система» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.
Оказалось, что директор учреждения и ООО «Мастерпром» заключили госконтракт на поставку книг. Однако оплата так и не поступила в установленный срок.
«Прокуратура Оконешниковского района Омской области провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг при реализации нацпроекта „Культура“», — уточнили в пресс-службе.
В итоге после прокурорской проверки омские антимонопольщики оштрафовали должностное лицо на 30 тысяч рублей. Отметим, что решение вступило в законную силу.