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Просрочка платежа. Омские антимонопольщики оштрафовали главу районных библиотек

22 июня 2023, 05:00
Фото: Город55
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Омские антимонопольщики оштрафовали директора библиотеки за просроченную оплату книг

Штраф составил 30 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в отношении директора МКУК «Оконешниковкая межпоселенческая библиотечная система» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

Оказалось, что директор учреждения и ООО «Мастерпром» заключили госконтракт на поставку книг. Однако оплата так и не поступила в установленный срок.

«Прокуратура Оконешниковского района Омской области провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг при реализации нацпроекта „Культура“», — уточнили в пресс-службе.

В итоге после прокурорской проверки омские антимонопольщики оштрафовали должностное лицо на 30 тысяч рублей. Отметим, что решение вступило в законную силу.

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